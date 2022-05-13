Єгипетський фараон Піопі II покривав медом рабів, щоб відлякувати від себе мух, — учені

Давньоєгипетський цар прийшов до влади у дуже юному віці. На думку вчених, саме це почуття "обраності" і призвело до його маячливої поведінки.

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Піопі II був єгипетським фараоном Стародавнього царства, який зійшов на престол у молоді роки — у віці 6 років, пише Ancient Origins.

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На думку вчених, це почуття "обраності" призвело до того, що він став одним із найвибагливіших царів Стародавнього Єгипту.

Неферкара Піопі II був фараоном VI династії Стародавнього царства, і правив приблизно 2300-2206 роках до н. е. Однак варто зазначити, що в перші роки царювання Піопі II замість нього правила його мати Анхесенпепі II.

Фараона зазвичай описують як довгоправлячого монарха в історії, до того ж одні джерела посилаються на 94-річне правління, тоді як інші вказують, що воно тривало 64 роки.

Жахлива поведінка

[ + – ] Статуя малолітнього Піопі II, що сидить на колінах у своєї матері

Крім довгого правління, Піопі II також відомий досить маячливою поведінкою.

Збережений лист, який Піопі II написав Хуфкору — єгипетський номарх Та-сеті часів правління фараонів VI династії, показує, що Піопі II просив захопити танцюючого пігмея (людина дуже маленького зросту) і віддати його для розваги двору.

Також фараон ненавидів мух, тому вимагав, щоб його раби були покриті медом, виконуючи функцію пасток для мух. В результаті завдяки спритності та непохитній завзятості цієї комахи, муха стала користуватися великою повагою, будучи символом завзятості та наполегливості. Тому золотими мухами нагороджували солдатів, які виявили такі якості на полі бою.

Амулети з мухами виготовлялися із золота, срібла, афганського лазуриту, фаянсу, карнеолу та аметисту. Також стародавні єгиптяни вірили, що носіння амулету з мухою захищає від укусів комах або відганяє мух.

Нагадаємо, що раніше єгиптологи змогли дізнатися, який аромат мала цариця Клеопатра. Об'єднавши древні тексти та сучасну хімію, дослідники відтворили парфуми, якими користувалася остання цариця елліністичного Єгипту.