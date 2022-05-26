Тайна мальчика-короля. Ученые выяснили настоящее имя известнейшего фараона Тутанхамона

При рождении известного фараона Древнего Египта назвали совсем по-другому и древние египтяне называли его также другим именем.

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Фараон Тутанхамон, который является одним из самых известных фараонов был представителем XVIII династии правителей Древнего Египта. Он руководил страной примерно в 1334—1324 годах до нашей эры. Тутанхамон был одним из самых молодых фараонов, которые умерли в столь раннем возрасте, ведь на престол он взошел, когда ему было всего 9 лет. Ученые считают, что на самом деле во время рождения он получил совсем другое имя, а не то, под которым его знают сейчас благодаря массовой культуре, сообщает Express.

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Гробницу фараона Тутанхамона обнаружил археолог Говард Картер в 1922 году в Долине Царей. В ней было полно разнообразных артефактов и сокровищ и с тех пор египтологи пытаются узнать больше о жизни этого молодого фараона.

[ + – ] Гробницу фараона Тутанхамона обнаружил археолог Говард Картер в 1922 году в Долине Царей Фото: Express

Тутанхамон стал править Древним Египтом после смерти своего отца – фараона Эхнатона, который провозгласил главным божеством в Египте бога Атона и запретил почитать других богов. После смерти Эхнатона культ Атона был отменен. Но имя этого бога имеет непосредственное отношение к фараону Тутанхамону.

[ + – ] Долина царей - место захоронения многих фараонов Древнего Египта Фото: Express

"Этому мальчику-фараону при рождении дали имя не Тутанхамон. На самом деле его назвали Тутанхатон", — говорит египтолог Джойс Тилдесли.

По словам ученой, это имя означало "живое воплощение Атона" и оно было дано ребенку из-за поклонения его родителей богу Атону. Но после того, как культ Атона был отменен, в Древнем Египте главным богом назвали бога Амона. Таким образом, по словам Тилдесли, молодой фараон сменил имя на Тутанхамон, то есть "живое воплощение Амона".

[ + – ] Изображение Атона над царственной четой Тутанхамона и и его жены Анхесенамон Фото: wikipedia

"Но древние египтяне знали этого фараона совсем под другим именем. Вообще у него было их целых пять и каждое в какой-то мере описывало суть его правления и прямую связь с богами", — говорит Тилдесли.

[ + – ] Погребальная маска Тутанхамона Фото: wikipedia

Последними из пяти имен фараона были Небхепераре и Тутанхамон. Эти имена упоминаются в гробнице фараона.

"Нам этот фараон известен, как Тутанхамон, но древние египтяне знали его по имени Небхепераре, что можно перевести, как "Ра, бог Солнца – повелитель явлений", — говорит ученая.

Но еще много неразгаданных тайн связаны с фараоном Тутанхамоном. Например, почему его гробница является одной из самых маленьких в Долине Царей? Хотя, то что она была такой неприметной помогло избежать ее разграбления.

Также еще во время открытия Говард Картер заметил, что внутреннее убранство гробницы не совсем соответствует статусу похороненного здесь человека. Здесь остались не совсем качественные росписи, что заметно отличало ее от гробниц других фараонов.

[ + – ] Еще во время открытия Говард Картер заметил, что внутреннее убранство гробницы не совсем соответствует статусу похороненного здесь человека. Здесь остались не совсем качественные росписи, что заметно отличало ее от гробниц других фараонов Фото: Express

Новые исследования показывают, что гробницу закрыли еще до того, как высохла краска. Это говорит о том, что художники торопились закончить свою работу быстрее. Некоторые ученые считают, что гробницу просто не успели привести в нужный вид из-за ранней смерти фараона, ведь ему было только 19 лет. Также существует точка зрения, что следующий фараон Древнего Египта, Эйе, забрал себе настоящую гробницу Тутанхамона, а для умершего приказал построить наспех созданную конструкцию.

Фокус уже писал о том, что ученые показали оригинальные цвета фресок в самом известном храме Древнего Египта.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, что Тутанхамона почитали за его инвалидность.