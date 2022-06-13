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Сопровождали отца в подземный мир. Археологи нашли останки детей Тутанхамона

Юлия Чайка
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мумия, стол, фото

Как оказалось, все это время находка была практически под носом у исследователей – в гробнице самого фараона.

С тех пор, как британские археологи обнаружили затерянную гробницу знаменитого правителя Тутанхамона, прошло почти 100 лет. Обыскивая Долину Царей, где были похоронены великие египетские фараоны, Говард Картер решил извечный вопрос о том, где лежал мальчик-король древнего общества и утолил интерес многих людей, пишет Express.

С момента первоначального открытия было сделано несколько прорывов в исследованиях гробницы Тутанхамона. Открыв место упокоения Тутанхамона, Картер обнаружил мумифицированные останки двух детей, но тогда технологии идентификации ДНК не существовало, поэтому останки были надежно спрятаны.

Говард Картер, мужчина, гробница, Тутанхамон, фото
Говард Картер — английский археолог и египтолог, совершивший в 1922 году в Долине Царей близ Луксора открытие гробницы Тутанхамона

Их назвали 317a и 317b, и у каждого был свой набор внутренних и внешних гробов в форме мумии, почти идентичных по дизайну, но различающихся по размеру.

В ходе своего нового исследования ученые сделали анализ ДНК, который очень сильно их удивил. Как оказалось, эти девочки, скорее всего, были дочерями Тутанхамона. Обе были мертворожденными, одна в возрасте около 4 месяцев, вторая почти доношенная.

"В древнем мире уровень смертности младенцев и детей был настолько высок, что это неудивительно. Но то, что они были тщательно мумифицированы, завернуты и уложены в эти гробы и помещены в гробницу их отца, вот что необычно", — рассказала египтолог Салима Икрам из Американского университета в Каире.

мумия, Тутанхамон, фото
Тот факт, что тела девочек были похоронены вместе с фараоном, указывает на то, что в этом есть не только практическая причина, но и ритуальная

Хотя ученым пока неизвестно, почему девочки были похоронены рядом с Тутанхамон, египтолог доктор Джойс Тилдесли заявила, что они, скорее всего, были некими "защитниками" их отца в потустороннем мире. Древние египтяне были заинтересованы в том, чтобы успешно войти в загробный мир, и не стали бы брать с собой только одну вещь, чтобы защитить себя в пути.

В конце концов, Тутанхамон был найден погребенным с примерно 5000 предметов, все из которых предназначались для сопровождения его в загробную жизнь, и каждый имел какую-то цель или функцию.

"Тутанхамон был очень богат, поэтому он спокойно мог позволить отдельную гробницу для своих дочерей. Поэтому тот факт, что их тела были похоронены вместе с ним, указывает на то, что в этом есть не только практическая причина, но и ритуальная", — объяснила Тилдесли.

Долина Царей, песок, фото
Долина царей — скалистое ущелье в Египте, где за период Нового царства построены гробницы для фараонов

В древнеегипетском искусстве и культуре женщины часто выступали в роли "защитниц" для своих отцов.

"Погребение девочек означало нечто большее, чем просто талисманы, ведь они брали активное участие в путешествии их отца в подземный мир", — заключила Тилдесли.

Напомним, что ранее египтологи совершили другое открытие. Так они узнали, что при рождении Тутанхамон имел совсем другое имя, и даже сами египтяне называли его иначе. На самом деле его "настоящее" имя было Тутанхатон, что означало "живое воплощение Атона" .