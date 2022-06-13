Сопровождали отца в подземный мир. Археологи нашли останки детей Тутанхамона

Как оказалось, все это время находка была практически под носом у исследователей – в гробнице самого фараона.

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С тех пор, как британские археологи обнаружили затерянную гробницу знаменитого правителя Тутанхамона, прошло почти 100 лет. Обыскивая Долину Царей, где были похоронены великие египетские фараоны, Говард Картер решил извечный вопрос о том, где лежал мальчик-король древнего общества и утолил интерес многих людей, пишет Express.

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С момента первоначального открытия было сделано несколько прорывов в исследованиях гробницы Тутанхамона. Открыв место упокоения Тутанхамона, Картер обнаружил мумифицированные останки двух детей, но тогда технологии идентификации ДНК не существовало, поэтому останки были надежно спрятаны.

[ + – ] Говард Картер — английский археолог и египтолог, совершивший в 1922 году в Долине Царей близ Луксора открытие гробницы Тутанхамона

Их назвали 317a и 317b, и у каждого был свой набор внутренних и внешних гробов в форме мумии, почти идентичных по дизайну, но различающихся по размеру.

В ходе своего нового исследования ученые сделали анализ ДНК, который очень сильно их удивил. Как оказалось, эти девочки, скорее всего, были дочерями Тутанхамона. Обе были мертворожденными, одна в возрасте около 4 месяцев, вторая почти доношенная.

"В древнем мире уровень смертности младенцев и детей был настолько высок, что это неудивительно. Но то, что они были тщательно мумифицированы, завернуты и уложены в эти гробы и помещены в гробницу их отца, вот что необычно", — рассказала египтолог Салима Икрам из Американского университета в Каире.

[ + – ] Тот факт, что тела девочек были похоронены вместе с фараоном, указывает на то, что в этом есть не только практическая причина, но и ритуальная

Хотя ученым пока неизвестно, почему девочки были похоронены рядом с Тутанхамон, египтолог доктор Джойс Тилдесли заявила, что они, скорее всего, были некими "защитниками" их отца в потустороннем мире. Древние египтяне были заинтересованы в том, чтобы успешно войти в загробный мир, и не стали бы брать с собой только одну вещь, чтобы защитить себя в пути.

В конце концов, Тутанхамон был найден погребенным с примерно 5000 предметов, все из которых предназначались для сопровождения его в загробную жизнь, и каждый имел какую-то цель или функцию.

"Тутанхамон был очень богат, поэтому он спокойно мог позволить отдельную гробницу для своих дочерей. Поэтому тот факт, что их тела были похоронены вместе с ним, указывает на то, что в этом есть не только практическая причина, но и ритуальная", — объяснила Тилдесли.

[ + – ] Долина царей — скалистое ущелье в Египте, где за период Нового царства построены гробницы для фараонов

В древнеегипетском искусстве и культуре женщины часто выступали в роли "защитниц" для своих отцов.

"Погребение девочек означало нечто большее, чем просто талисманы, ведь они брали активное участие в путешествии их отца в подземный мир", — заключила Тилдесли.

Напомним, что ранее египтологи совершили другое открытие. Так они узнали, что при рождении Тутанхамон имел совсем другое имя, и даже сами египтяне называли его иначе. На самом деле его "настоящее" имя было Тутанхатон, что означало "живое воплощение Атона" .