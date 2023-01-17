Британские археологи обнаружили египетскую гробницу неизвестного царя времен правления Нефертити

Гробница датируется, вероятно, золотым веком Древнего Египта – временем наибольшего расцвета империи, когда ею правили Тутанхамон и Нефертити.

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Британские археологи входят в группу египетских исследователей, обнаруживших древнюю царскую гробницу на западном берегу Нила в Луксоре, пишет Express.

Считается, что гробница принадлежит ко временам фараонов Ахенатона и Тутанхамона, примерно 3500 лет назад. Ее нашли в западной долине Фиванской горы, ниже вероятной гробницы в скале принцессы XVIII династии Неферуре, дочери двух фараонов Хатшепсут и Тутмоса II.

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[ + – ] Археолог Вазири сообщил, что команда обнаружила высеченную в скале лестницу, два коридора и одну комнату Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Археолог Мостафа Вазири является генеральным секретарем Высшего совета по делам древностей Египта. Он сказал: "Керамика и фрагментарные письменные доказательства, найденные во вновь открытой царской гробнице, указывают на то, что она принадлежит нескольким членам царской семьи периода Тутмосидов XVIII династии".

Этот период в истории Древнего Египта – первая династия так называемого Нового царства – охватывал период с 1550 по 1292 годы до нашей эры.

Многие специалисты считают его одним из самых ярких времен для Древнего Египта, когда правили многие известные фараоны, среди которых также Хатшепсут (мать Неферуре) и Нефертити.

Еще одним руководителем исследовательской группы является археолог Кембриджского университета доктор Пирс Летерленд. Он согласился, что гробница могла принадлежать или царской жене, или принцессе из рода Тутмосидов.

Эта династия получила свое название от четырех фараонов Тутмоса I-IV, чье правление охватывало период 1506-1391 годов.

Тутмос III (а его еще иногда называют "Тутмос Великий") известен как самый воинственный фараон в истории. Он провел 17 различных кампаний и захватил новые территории от Сирии до Верхней Нубии — и официально правил Египтом на протяжении 54 лет.

[ + – ] Тутмос III (а его еще иногда называют "Тутмос Великий") известен как самый воинственный фараон в истории Фото: Gift of Egypt Exploration Fund, 1907

К сожалению, по словам археологов, интерьер новооткрытой гробницы находится "в плохом состоянии". Части захоронения, включая различные надписи, засыпали или повредили древние наводнения, заполнившие комнаты песком и известняковыми отложениями, а для исследования уйдет много месяцев.

[ + – ] Древние наводнения похоронили или повредили части гробницы Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Хотя для раскопок и анализа остальной гробницы понадобится еще много работы, Вазири сообщил, что команде уже удалось обнаружить высеченную в скале лестницу, два коридора и одну частично расписанную комнату.

[ + – ] Гробницу нашли под гробницей-скалой, которая, как полагают, принадлежала Неферуре, изображенной здесь еще ребенком Фото: Creative Commons / Captmondo

Новая гробница является лишь одним из нескольких археологических открытий, сделанных Египтом за последние годы. Эти находки стали ключом к возрождению туристической отрасли страны, которая в последние годы пострадала в результате пандемии COVID-19 и политических беспорядков, но имеет жизненно важное значение.

Ранее Фокус писал об открытии года. Команда исследователей обнаружила погребение внутри гробницы визиря Аменхотепа-Хюи из XVIII династии.

А еще разбирался в том, как древние египтяне удаляли мозг в мумиях.