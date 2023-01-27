Благодаря волонтерам: в Нидерландах обнаружены тысячи археологических объектов

За последние несколько лет общественные ученые из проекта "Heritage Quest" ("Поиск наследия") обследовали всю территорию Велуве и Утрехтского округа (Нидерланды) на предмет неизвестного археологического наследия. В результате количество известных курганов в этой местности удвоилось.

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"Поиск наследия", проект сотрудничества между Лейденским университетом и "Наследием Гелдерланда" является первым масштабным общественно-научным проектом в голландской археологии. Люди могли искать археологические останки в районах Велуве и Утрехт-Хейвелруг, практически в окрестностях своих домов, сообщают Phys.org.

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Всего над проектом работало более 6 500 человек, обнаруживших тысячи потенциальных археологических объектов, таких как курганы (ок. 2800-500 гг. до н.э.), кельтские поля (доисторические полевые комплексы, датируемые 1100-200 гг. н.э.), печи для обжига древесного угля и следы от повозок.

"Это исследование было бы невозможным без огромных усилий волонтеров. А без их помощи и помощи общественных ученых нам, археологам, возможно, понадобилось бы десять лет, чтобы добиться таких же результатов", — говорит Ева Каптейн, археологиня из "Наследия Гелдерланда".

После завершения онлайн поиска нужных мест волонтеры, археологи и студенты-археологи Лейденского университета вышли в поле, чтобы проверить образец найденных останков.

[ + – ] После завершения онлайн-поиска нужных мест волонтеры, археологи и студенты-археологи Лейденского университета вышли в поле, чтобы проверить образец найденных останков Фото: Leiden University

Они взяли образцы почвы из более 300 курганов, разбросанных по Велуве и Утрехтскому холму, и обнаружили, что 80 из них были настоящими, еще не открытыми захоронениями. Затем они использовали данные из этой избирательной группы, чтобы оценить количество останков на участках, еще не проверенных в полевых условиях. Вероятность того, что более 1250 из этих участков на самом деле являются доисторическими курганами, очень высока.

Да, этот общественный научный проект удвоил количество известных курганов в регионах Велуве и Утрехтский Гевелуг. Кроме того, найдено 36 кв. км доисторических полей, около 900 печей для обжига древесного угля и бесчисленные примеры старых гужевых путей. Результаты будут представлены в Апелдорне 26 января во время празднования, организованного организацией "Наследие Гелдерланда".

"Участие такого большого количества волонтеров позволило получить беспрецедентное количество новых данных и коренным образом изменить наше представление о предыстории. Оказалось, что Велуве и Утрехтский Гевелуг были заселены гораздо интенсивнее, чем мы думали", — говорит Квентин Буржуа, доцент Лейденского университета.

Обнаруженные останки не только дали новые научные знания, но и облегчили защиту этого уникального наследия. Муниципалитеты и руководители парков могут использовать эти данные в своей политике и планах управления. Кроме того, вовлечение широкой общественности в это исследование повысило осведомленность людей о наличии и ценности их археологического наследия.

"Этот проект помог мне лучше осознать свое окружение. Я вижу его другими глазами. Это наследие существует так долго, что мы должны его защищать", — говорит Янни Бас, участница проекта "Поиск наследия".

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