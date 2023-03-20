Кельтський горщик із золотом. Дослідники досі вивчають, для чого слугували монети "райдужні кубки"

Кельтські золоті та срібні монети називають "райдужними кубками" (нім. Regenbogenschüsselchen). Зазвичай вони вигнуті й прикрашені різними символами та візерунками. А ховали їх, за легендами, леприкони там, де веселка зустрілася із землею.

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Схованки кельтських монет вигнутої форми, що і надихнуло їх назвати "regenbogenschüsselchen" ("райдужний кубок") викликали чималий ажіотаж в останні роки. У 2022 році на північному сході Німеччини знайшли стародавній скарб. Він став першим золотим кельтським скарбом, коли-небудь знайденим у цьому регіоні й водночас другим за величиною знайденим скарбом "райдужних кубків", пише IFLScience.

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Існує повір'я, що маленькі чоловічки леприкони ховають своє золото там, де веселка торкається землі. І хоча вони вважаються міфічними істотами, заховані в землі золоті монети, які знаходять після дощу, цілком реальні.

У Німеччині знайшли один з таких прикладів. У 2017 році археолог-аматор Вольфганг Геркт виявив скарб недалеко від міста Байц. Знайшовши ще десять монет, Геркт повідомив про відкриття археологам, після чого дослідники довели загальну кількість скарбу до 41 монети, про що раніше вже розповідав Фокус.

Однак фахівці й досі не можуть достеменно розібратися, хто і для чого виковував саме такі "райдужні кубки". Це звичне явище, коли йдеться про кельтів і їхню культуру, однак дослідники намагаються в цьому розібратися.

За однією з теорій ці монетки слугували не валютою, а подарунками. Їх могли обмінювати, щоб задобрити партнера або справити на нього враження, а не для отримання товарів чи послуг.

Не всі "райдужні кубки" були золотими

Вважається, що свою репутацію скарбу, який приносить удачу і захований на краю веселки, ці монети отримали через певні погодні умови. Для веселки потрібні краплі води в повітрі, дощ або туман, а також слабке джерело світла, щоб сонячне світло проходило крізь краплі води.

Під час цього заломлення розділяє біле світло на різні довжини хвиль, що дають сім кольорів, які ми зазвичай асоціюємо з веселкою.

Однак дощ та сонячне світло чудово підходять і для пошуку монет. "Райдужні кубки" легко помітити після дощу, як тільки крізь хмари блиснуть перші промені сонця. Завдяки своїй формі вони можуть "захопити" кілька крапель води, які звісно ж відбиватимуть наявне світло.

Відомо, що ці кельтські монети зазвичай знаходили на полях саме в дощові дні. Пізніше завдяки цьому виникли легенди про горщик із золотом, захований на кінці веселки. На жаль, розчаруємо: веселка не має кінців, які б торкалися землі. Це всього лише певна ілюзія для наших очей, адже під правильним кутом веселка утворює повні кола.

Раніше Фокус розповідав про неймовірний скарб, пов'язаний із культом римського бога. Він складається із золотих прикрас та срібних монет.

А також ми писали про близько тисячі монет часів 17 століття. У Польщі випадково виявили унікальний скарб, вагою понад 3 кг.