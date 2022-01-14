Райдужний скарб. У Німеччині знайшли 2000-річні незвичайні кельтські монети (фото)

Золоті монети було викарбувано понад 2000 років тому, і це перший відомий кельтський золотий скарб у Бранденбурзі.

На північному сході Німеччини в місті Бранденбург виявили стародавній скарб кельтів, що складається з 41 золотої монети, пише Arkeonews.

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Через вигнуту форму монетам дали найменування "regenbogenschüsselchen", що в перекладі з німецької означає "райдужні кубки". Їхня назва також може бути пов'язана з легендою про те, що на кінці веселки є горщик із золотом.

"За народним повір'ям, райдужні кубки знаходили там, де веселка торкалася землі", — розповіла нумізматка та наукова співробітниця Монетного кабінету замку Фріденштайн Мар'янко Пілекіч.

[ + – ] Монетам дали найменування "regenbogenschüsselchen", що в перекладі з німецької означає "райдужні кубки"

Інший переказ свідчить, що "райдужні кубки" падали прямо з неба та сприймалися людьми як талісмани на щастя та предмети з цілющим ефектом. Золоті монети було викарбувано понад 2000 років тому, і це перший відомий кельтський золотий скарб у Бранденбурзі.

У 2017 році археолог-аматор Вольфганг Геркт виявив скарб недалеко від міста Байц. Знайшовши ще десять монет, Геркт повідомив про відкриття вченим, після чого археологи довели загальну кількість скарбу до 41 монети.

Пілекіч зазначила, що монети були знайдені далеко від первісного ареалу поширення кельтів, який датується залізним віком із VIII до I століття до н.е.

[ + – ] Монети знайшли далеко від початкового ареалу поширення кельтів, який датується залізним віком із VIII по I століття до н.е.

Кельти проживали в південній, центральній і Західній Європі, але ніяк не в Бранденбурзі, тому знахідка дозволяє припустити, що в Європі залізного віку існували великі торгові мережі.

Порівнявши вагу та розмір монет із монетами інших стародавніх "райдужних кубків", Пілекіч змогла датувати карбування скарбу періодом між 125 р. до н.е. і 30 р. до н.е., в епоху пізнього залізного віку.

Відкриття було оприлюднено після великих досліджень. Його планується показати публіці навесні в державному археологічному музеї.

[ + – ] Учені датували карбування скарбу періодом між 125 р. до н.е. і 30 р. до н.е., в епоху пізнього залізного віку

Нагадаємо, що нещодавно в Англії знайшли незвичайну римську дерев'яну фігуру. Крім ніг і рук вище ліктів, статуя загалом добре збереглася. Її виявили серед глиняного посуду I століття н.е., тому вчені віднесли її до того ж періоду.

А ось у Норвегії археологи натрапили на рідкісні знахідки з рунічним текстом: кістку з давньоскандинавським написом і рунічну дерев'яну палицю з латинським і давньоскандинавським текстом. Дослідники вже почали розшифровувати артефакти.