Із різьбленим одягом і зачіскою. В Англії виявили незвичайну римську дерев'яну скульптуру (фото)

Деталі фігури включають зачіску або капелюх, чітко окреслені ноги та литкові м'язи, злегка повернену голову, а туніка немовби зібрана на талії та сягає колін.

Надзвичайно рідкісна дерев'яна фігура була виявлена у Великій Британії під час робіт над майбутньою високошвидкісною залізничною мережею High Speed 2 (HS2), пише CNN Philippines.

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Скульптуру було знайдено серед глиняного посуду I століття н.е., тому вчені відносять її до того ж періоду. Вона є першою у своєму роді, знайденою в Британії за 100 років, і порушує нові питання про спосіб життя та вірування перших римлян, що оселилися на Британських островах.

Фігура була вилучена в липні із затопленої римської канави в селі Твайфорд, графство Бакінгемшир, південна Англія. Спочатку вважалося, що це шматок зруйнованої деревини, проте нове дослідження показало, що це була антропоморфна фігура заввишки 67 см та шириною 18 см.

Зроблена з цілісного шматка дерева, фігура, як вважають, відноситься до раннього римського періоду через стиль різьблення й одяг, схожий на туніку. Як зазначили археологи, крім ніг і рук нижче ліктів, фігура загалом була в хорошому стані.

[ + – ] Зроблена з цільного шматка дерева, фігура, як вважають, відноситься до раннього римського періоду через стиль різьблення й одяг, схожий на туніку.

Призначення скульптури поки що залишається незрозумілим. Як показують попередні приклади використання дерев'яних артефактів того ж століття, їх створювали як фігури, присвячені богам.

Деталі статуї включають зачіску або капелюх, чітко окреслені ноги та литкові м'язи, злегка повернену голову, а туніка, у яку вона одягнена, зібрана на талії та спускається вище за коліно.

Як підкреслила Гелен Васс, голова відділу спадщини HS2, це — рідкісна знахідка, додавши, що експерти знають лише про два інші романо-британські приклади дерев'яних фігур у Великобританії.

"На фігурі були сліди зношування, тому не виключено, що її хтось сюди приніс або ж вирізав на місці. Точно сказати ми поки що не можемо", — зазначила Васс.

[ + – ] Очищена дерев'яна статуя римської епохи

Археологи вважають, що безпека скульптури пояснюється недоліком кисню в глинистому вмісті канави, що допомогло запобігти гниттю дерева і, цілком можливо, що воно було навмисно туди поміщене.

"Якість різьблення — чудова, а сама фігурка не перестає захоплювати, тому що органічні предмети цього періоду рідко зберігаються", — додали вчені.

Фрагмент фігури, знайдений окремо в канаві, був відправлений на радіовуглецеве датування, щоб підтвердити вік деревини, тоді як аналіз стабільних ізотопів може вказати, звідки була отримана деревина.

Нагадаємо, що нещодавно вздовж High Speed 2 була зроблена інша цікава знахідка. Археологи виявили руїни римського міста та сотні унікальних артефактів, серед яких особливо виділялися ювелірні прикраси, залишки косметики, сотні римських монет, пара римських кайданок, а також кераміка.

А ось у жовтні минуло року в Британському музеї знайшли найстарішу ілюстрацію примари. На 3500-річній глиняній табличці зображений привид похмурого чоловіка разом з інструкцією, як позбавити будинок від потойбічного гостя.