С резной одеждой и прической. В Англии обнаружили необычную римскую деревянную скульптуру (фото)

Детали фигуры включают прическу или шляпу, четко очерченные ноги и икроножные мышцы, слегка повернутую голову, а туника словно собрана на талии и достигает колен.

Чрезвычайно редкая деревянная фигура была обнаружена в Великобритании во время работ над будущей высокоскоростной железнодорожной сети High Speed 2 (HS2), пишет CNN Philippines.

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Скульптура была найдена среди глиняной посуды I века н.э., поэтому ученые относят ее к тому же периоду. Она является первой в своем роде, найденной в Британии за 100 лет, и поднимает новые вопросы об образе жизни и верованиях первых римлян, поселившихся на Британских островах.

Фигура была извлечена в июле из затопленной римской канавы в деревне Твайфорд, графство Бакингемшир, южная Англия. Изначально считалось, что это кусок разрушенной древесины, однако новое исследование показало, что это была антропоморфная фигура высотой 67 см и шириной 18 см.

Сделанная из цельного куска дерева, фигура, как полагают, относится к раннему римскому периоду из-за стиля резьбы и одежды, похожей на тунику. Как отметили археологи, кроме ног и рук ниже локтей, фигура в целом была в хорошем состоянии.

[ + – ] Сделанная из цельного куска дерева, фигура, как полагают, относится к раннему римскому периоду из-за стиля резьбы и одежды, похожей на тунику

Предназначение скульптуры пока остается неясным. Как показывают предыдущие примеры использования деревянных артефактов того же возраста, их создавали в качестве фигур, посвященных богам.

Детали статуи включают прическу или шляпу, четко очерченные ноги и икроножные мышцы, слегка повернутую голову, а туника, в которую она одета, собрана на талии и спускается выше колена.

Как подчеркнула Хелен Васс, глава отдела наследия HS2, это — исключительно редкая находка, добавив, что эксперты знают только о двух других романо-британских примерах деревянных фигур в Великобритании.

"На фигуре были следы износа, поэтому не исключено, что ее кто-то сюда принес или же вырезал на месте. Точно сказать мы пока не можем", — отметила Васс.

[ + – ] Очищенная деревянная статуя римской эпохи

Археологи полагают, что сохранность скульптуры объясняется недостатком кислорода в глинистом содержимом канавы, что помогло предотвратить гниение дерева и, вполне возможно, что оно было намеренно туда помещено.

"Качество резьбы — превосходное, а сама фигурка не перестает восхищать, так как органические предметы этого периода редко сохраняются", — добавили ученые.

Фрагмент фигуры, найденный отдельно в канаве был отправлен на радиоуглеродное датирование, чтобы подтвердить возраст древесины, в то время как анализ стабильных изотопов может указать, откуда была получена древесина.

Напомним, что недавно вдоль High Speed 2 была сделана и другая интересная находка. Археологи обнаружили руины римского города и сотни уникальных артефактов, среди которых особенно выделялись ювелирные украшения, остатки косметики, сотни римских монет, пара римских кандал, а также керамика.

А вот в октябре прошло года в Британском музее нашли самую старую иллюстрацию призрака. На 3500-летней глиняной табличке изображено приведение понурого мужчины вместе с инструкцией, как избавить дом от потустороннего гостя.