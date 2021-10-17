Наследие древнего Вавилона: в Британском музее обнаружили самое старое изображение привидения

На глиняной табличке возрастом 3500 лет изображен призрак грустного мужчины вместе с инструкцией, как избавить дом от потустороннего гостя.

Самый старый в мире рисунок призрака был обнаружен в хранилищах Британского музея. На древневавилонской табличке показано, как избавиться от нежелательного призрака, который до сих пор блуждает в доме. На табличке призрак идет с вытянутыми руками, связанными веревкой, которую держит женщина, а в сопроводительном тексте описывается ритуал, который должен помочь отправить привидение в загробный мир, сообщает The Guardian.

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Ирвинг Финкель, куратор ближневосточного отдела Британского музея, говорит, что этот древний предмет до сих пор оставался незамеченным. По словам Финкеля табличка пролежала в хранилище еще с 19 века и никогда не выставлялась.

"Очевидно, что это призрак несчастного мужчины. Окончательный анализ текста показал, что призраку просто нужен был любящий человек", — говорит ученый.

Хотя половина таблички отсутствует, она достаточно маленькая и может поместиться в руке человека, на обратной стороне нанесен обширный текст с инструкциями по борьбе с призраком.

[ + – ] Одинокий дух, которого возлюбленная ведет к вечному блаженству на вавилонской глиняной табличке.

Ритуал включает изготовление фигурок мужчины и женщины, которые нужно одеть особым образом: мужчину — в повседневную одежду, а женщину — в яркую и красивую. Затем на восходе Солнца две фигурки нужно было сложить вместе и произнести имя бога потустороннего мира.

Финкель считает, что эта табличка была частью магической библиотеки в доме экзорциста или в древнем храме.

Фокус уже писал о том, что на древней вавилонскай табличке, которой 3700 лет, ученые нашли уравнения из прикладной геометрии. Здесь используются Пифагоровы тройки за 1000 лет до самого Пифагора.

Напоминаем, что во время раскопок на горе Сион в Иерусалиме археологи нашли доказательства вавилонского завоевания города, которое описано в Библии.