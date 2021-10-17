Спадщина стародавнього Вавилона: в Британському музеї виявили найстаріше зображення привида

На глиняній табличці віком 3500 років зображений привид сумного чоловіка разом з інструкцією, як позбавити будинок від потойбічного гостя.

Найстаріший у світі малюнок примари був виявлений в сховищах Британського музею. На древневавілонской табличці показано, як позбутися небажаного примари, який до цих пір блукає в будинку. На табличці привид йде з витягнутими руками, зв'язаними мотузкою, яку тримає жінка, а в супровідному тексті описується ритуал, який повинен допомогти відправити привид в загробний світ, повідомляє The Guardian.

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Ірвінг Фінкель, куратор близькосхідного відділу Британського музею, каже, що цей древній предмет до сих пір залишався непоміченим. За словами Фінкеля табличка пролежала в сховище ще з 19 століття і ніколи не виставлялася.

"Очевидно, що це привид нещасного чоловіка. Остаточний аналіз тексту показав, що примарі просто потрібен був люблячий чоловік", — говорить учений.

Хоча половина таблички відсутня, вона досить маленька і може поміститися в руці людини, на зворотному боці завдано великий текст з інструкціями по боротьбі з привидом.

[ + – ] Одинокий дух, якого кохана веде до вічного блаженства на вавілонської глиняній табличці.

Ритуал включає виготовлення фігурок чоловіки і жінки, які потрібно одягнути особливим чином: чоловіка — в повсякденний одяг, а жінку — в яскраву і красиву. Потім на сході Сонця дві фігурки потрібно було скласти докупи і вимовити ім'я бога потойбічного світу.

Фінкель вважає, що ця табличка була частиною магічної бібліотеки в будинку екзорциста або в древньому храмі.

Фокус вже писав про те, що на древній вавілонскай табличці, яку 3700 років, вчені знайшли рівняння з прикладної геометрії. Тут використовуються Піфагорови трійки за 1000 років до самого Піфагора.

Нагадуємо, що під час розкопок на горі Сіон в Єрусалимі археологи знайшли докази вавилонського завоювання міста, яке описано в Біблії.