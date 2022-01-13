Магія рун. Археологи виявили рідкісні артефакти з рунічним текстом (фото)

Учені вже зайнялися розшифровкою та з'ясували, що латинська фраза на шматку дерева може бути частиною молитви, а напис на кістці означає ім'я або прізвисько.

У ході недавнього дослідження в Норвегії вчені зробили пару приголомшливих відкриттів із різницею всього в кілька днів, виявивши два рідкісні набори рун в окремих частинах Середньовічного парку Осло, пише Smithsonian Magazine.

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Під час розкопок Сольвейг Торкільдсен та Інгеборг Хорнк'єль із Норвезького інституту дослідження культурної спадщини (NIKU) знайшли кістку з давньоскандинавським написом і рунну палицю з латинським і давньоскандинавським текстом.

Згідно із заявою дослідників, рунічна кістка є першою у своєму роді, знайденою в столиці Норвегії більш ніж за 30 років. На сьогодні в Осло було виявлено лише 27 таких кісток. Як зазначають учені, руни були вирізані на реберній кістці великого коня чи корови.

Через кілька днів після знахідки Торкільдсена Хорнк'єль зробила ще одне захоплююче відкриття. Стоячи в глибокій траншеї, вона помітила шматок дерева, який змило в канаву. Як і на нещодавно знайденій кістці, на палиці були нанесені руни, датовані середньовічною епохою.

[ + – ] Інгеборг Хорнк'єль позує зі шматком дерева, списаним давньоскандинавськими рунами

Разом ці фрагменти з написами є незвичайною подвійною знахідкою, яка допоможе дослідникам дізнатися більше про середньовічних жителів Осло. Хоча ці предмети ще потрібно детально вивчити, археологи датували їх періодом між 1100 і 1350 роками до н.е.

Як зазначає Крістель Зільмер, експертка з рунології з Університету Осло, ці дві знахідки є нагадуванням про різноманітність знань та інтересів тогочасних людей.

Незважаючи на те, що шматок дерева був частково пошкоджений, Зільмер змогла ідентифікувати кілька написів, серед яких була латинська фраза "manus Domine" або "Domini", де "manus" означає "рука", а "Dominus" — "пане, Бог". Учені вважають, що цей напис може бути частиною молитви "В руки Твої, Господи, віддаю дух мій. Ти спокутував мене, о Господи, о Боже істини". Середньовічні християни часто використовували руни для вираження простих молитов.

На паличці також є жіноче ім'я "Bryngjerd" староскандинавською, можливо, воно вказує на те, що жінка з таким ім'ям використовувала руни, щоб висловити свою відданість Богу.

[ + – ] Як зазначають учені, руни були вирізані на реберній кістці великого коня чи корови

Що стосується рун на кістці, то там був напис "basmarþærbæin", що може означати ім'я або прізвисько, або ж, як альтернатива, фразу, призначену для опису самої кістки.

У середньовічній Норвегії лише представники еліти вміли читати та писати, проте величезна частина населення була знайома зі звичайними рунами, які позначали фрази, імена та відомі тексти.

Також недавно в Норвегії археологи виявили ніж XIII століття із зображенням соколиного полювання. Як з'ясували вчені, дата виготовлення кістяної рукояті збігається з періодом правління короля Норвегії Хакона IV Старого в 1217-1263 рр., який був досить відомим любителем соколиного полювання.

А ось у центральній Італії дослідники натрапили на етруський шолом, усередині якого був незвичайний напис із семи літер — HARN STE. Учені вважають, що вони можуть вказувати на місце походження предмета, або назву самого шолома, або ж ім'я власника.