Магия рун. Археологи обнаружили редкие артефакты с руническим текстом (фото)

Ученые уже занялись расшифровкой и выяснили, что латинская фраза на куске дерева может быть частью молитвы, а надпись на кости означать имя или прозвище.

В ходе недавнего исследования в Норвегии ученые сделали пару потрясающих открытий с разницей всего в несколько дней, обнаружив два редких набора рун в отдельных частях Средневекового парка Осло, пишет Smithsonian Magazine.

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Во время раскопок Сольвейг Торкильдсен и Ингеборг Хорнкьель из Норвежского института исследования культурного наследия (NIKU) нашли кость с древнескандинавской надписью и рунную палку с латинским и древнескандинавским текстом.

Согласно заявлению исследователей, руническая кость является первой в своем роде, найденной в столице Норвегии более чем за 30 лет. На сегодняшний день в Осло было обнаружено всего 27 таких костей. Как отмечают ученые, руны были вырезаны на реберной кости крупной лошади или коровы.

Через несколько дней после находки Торкильдсена Хорнкьель сделала еще одно захватывающее открытие. Стоя в глубокой траншее, она заметила кусок дерева, который смыло в канаву. Как и на недавно найденной кости, на палке были нанесены руны, датируемые средневековой эпохой.

[ + – ] Ингеборг Хорнкьель позирует с куском дерева, исписанным древнескандинавскими рунами

Вместе эти фрагменты с надписями представляют собой необычную двойную находку, которая поможет исследователям узнать больше о средневековых жителях Осло. Хотя эти предметы еще предстоит детально изучить, археологи датировали их периодом между 1100 и 1350 годами до н.э.

Как отмечает Кристель Зильмер, эксперт по рунологии из Университета Осло, эти две находки являются напоминанием о разнообразии знаний и интересов людей того времени.

Несмотря на то, что кусок дерева был частично поврежден, Зилмер смогла идентифицировать несколько надписей, среди которых была латинская фраза "manus Domine" или "Domini", где "manus" означает "рука", а "Dominus" — "господин, Бог". Ученые считают, что эта надпись может быть частью молитвы "В руки Твои, Господи, предаю дух мой. Ты искупил меня, о Господь, о Бог истины". Средневековые христиане часто использовали руны для выражения простых молитв.

На палочке также имеется женское имя "Bryngjerd" на древнескандинавском, возможно, указывающее на то, что женщина с таким именем использовала руны, чтобы выразить свою преданность Богу.

[ + – ] Как отмечают ученые, руны были вырезаны на реберной кости крупной лошади или коровы

Что касается рун на кости, то там была надпись "basmarþærbæin", что может означать имя или прозвище, либо же, в качестве альтернативы, фразу, предназначенную для описания самой кости.

В средневековой Норвегии только представители элиты умели читать и писать, однако огромная часть населения была знакома с обычными рунами, которые обозначали фразы, имена и известные тексты.

Также недавно в Норвегии археологи обнаружили нож XIII века с изображением соколиной охоты. Как выяснили ученые, дата изготовления костяной рукояти совпадает с периодом правления короля Норвегии Хакона IV Старого в 1217-1263 гг, который был довольно известным любителем соколиной охоты.

А вот в центральной Италии исследователи наткнулись на этрусский шлем, внутри которого была необычная надпись из семи букв — HARN STE. Ученые считают, что они могут указывать на место происхождения предмета, либо на название самого шлема или же на имя владельца.