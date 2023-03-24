Найбільший срібний самородок із коли-небудь знайдених важив більше, ніж американський бізон

Золото може посідати перше місце і бути сюжетною лінією кожного великого фільму про пошуки скарбів, однак саме срібний самородок досяг неймовірних розмірів і ваги в 1 061 кг.

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У 1860-х роках срібло виявили в Аспені, штат Колорадо, США. Пізніше тут з'явилося чимало срібних копалень, однак Smugglers Mine була однією з найуспішніших та найпродуктивніших серед інших та, за різними версіями, виробляла п'яту частину всього світового срібла, пише IFLScience.

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Вважається, що найбільший самородок срібла виявили у 1894 році. Однак через його великі розміри та вагу (близько 1 061 кг) так просто перевезти знахідку не вдавалося.

Через це робітники розбили самородок на три частини, а потім винесли із шахти. Найбільший шматок, як повідомлялося, важив 834 кг і водночас у десять разів перевищував вагу найбільшого золотого самородка, коли-небудь знайденого. До речі про них Фокус уже розповідав раніше.

Хай там як, а виявлення срібного гіганта припало на неспокійний період в історії великої країни. Його знайти виявити після Паніки 1893 року, яка різко знизила ціну на срібло.

У цей період США переживали економічну депресію, початок якої викликав глобальне падіння акцій залізничних компаній, спричинене надвиробництвом, і розорення банків. Депресія 1893 стала найгіршою в історії США на той момент. Понад 15 тис. компаній і 500 банків розорилося, а безробіття на піку депресії склало 17-19%.

Після двох років стрімкого зростання ціна на срібло впала, що змусило закрити шахти, а робітників звільнити. Smugglers Mine була однією з небагатьох срібних копалень, яка пережила цей крах. І їй пощастило, адже гігантський самородок виявили лише через рік. Він приніс копальні кругленьку суму $21 тис. (що тоді коштувало набагато більше).

Відомо, що вміст чистого срібла у ньому був на рівні від 93 до 96 відсотків. На сьогодні ціна срібла за грам становить 0,74 долара США, що робить найбільший шматок самородка вартістю 617 тис. доларів США.

Лише невелика частинка вагою 5,7 кг нині виставлена Денверському музеї. Все інше пішло на переплавку.

Ще один срібний велетень "Королева Каррата" (Karratha Queen) виявили у 2000 році в шахті Елізабет Хілл (Австралія). Пізніше його передали на зберігання до Монетного двору Перта для експонування. За оцінками, він коштує близько 136 000 доларів, але не може зрівнятися із самородком, знайденим у шахтах Smugglers Mine.

Ба більше, це ще не все. Вважається, що копальня Smugglers Mine все ще містить велику кількість срібла, як і гори навколо Аспена. Але перед тим, як вирушити туди, перевірте, чи дійсно те, що ви знайдете, належить вам.

Раніше Фокус розповідав про Кельтський горщик із золотом. Дослідники досі вивчають, для чого слугували монети "райдужні кубки".

А також ми писали про "Срібного фараона" зі скарбами, що можуть конкурувати із багатствами Тутанхамона.