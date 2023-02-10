Не в грошах щастя: історії про найбільші у світі золоті самородки

Від бронзової доби до сучасності золото було тим металом, який високо цінувався: починаючи від показника статусу власника, закінчуючи грошовою вартістю металу. Тому не дивно, ще безліч людей ставали професійними золотошукачами.

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За історію людства було знайдено безліч золотих самородків різних розмірів: від малесеньких піщинок, які ледь-ледь видно неозброєним оком, до цілих каменів, які важать не менше за дорослого чоловіка. Про найбільші з них розповідають IFLScience.

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Найбільший у світі золотий самородок був знайдений 5 лютого 1869 року в штаті Вікторія, Австралія. Двоє шахтарів з Корнуолу, на ім'я Джон Дезон і Річард Оутс, виявили самородок під час пошуків. Самородок важив 72 кілограми і мав довжину 61 сантиметр.

Двоє чоловіків відвезли самородок до містечка Дуноллі, щоб зважити його в Лондонському чартерному банку. На жаль, самородок був настільки великим, що не помістився на вагах, і його розбили, перш ніж вдалося сфотографувати. Репліки виготовлені з малюнків, зроблених у той час. Двоє чоловіків отримали трохи менш як 10 000 фунтів стерлінгів, а самородок був розбитий і перетоплений на золоті злитки. Ймовірно такий самородок, якби його знайшли сьогодні, коштував би близько 2 мільйонів фунтів стерлінгів.

Серед інших новин про гігантські самородки, Пепіта Канаа займає перше місце як найбільший золотий самородок з тих, що досі існують. Цей кремезний самородок важить 60 кілограмів. Його знайшов Жуліо де Деус Фільо в Бразилії в 1983 році, і зараз він виставлений у "Золотій кімнаті" Музею цінностей Центрального банку в Бразилії.

[ + – ] Знайдений у 1980 році Кевіном Хіллієром, цей великий самородок отримав титул найбільшого шматка золота, коли-небудь знайденого за допомогою металошукача Фото: Ken Lund, Flickr

Розвиток технологій відіграє важливу роль у відкритті великих золотих родовищ, особливо у випадку з "Рукою віри". Знайдений у 1980 році Кевіном Хіллієром, цей великий самородок отримав титул найбільшого шматка золота, коли-небудь знайденого за допомогою металошукача.

Попри те, що цей надзвичайний самородок також знайдений в Австралії, зараз він виставлений в казино в Лас-Вегасі після того, як був проданий за понад 1 мільйон доларів. Кажуть, що він містить 875 тройських унцій золота.

Тройська унція використовувалася для зважування золота до введення метричної системи і досі використовується для зважування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в ювелірній справі. Одна тройська унція дорівнює 31,1 грама. Це відрізняється від більш звичної системи авуардупуа, де 1 унція зазвичай дорівнює 28,5 грама. Ціни на золото, що продається сьогодні, можуть бути вказані в цінах за унцію, але зазвичай вони посилаються на тройські унції.

Раніше Фокус розповідав про 500-річний кулон, знайдений за допомогою металошукача в Британії.