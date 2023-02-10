Не в деньгах счастье: истории о самых больших в мире золотых самородках

От бронзового века до современности золото было высоко ценившимся металлом: начиная от показателя статуса владельца, заканчивая денежной стоимостью металла. Поэтому неудивительно, что множество людей становились профессиональными золотоискателями.

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За историю человечества было найдено множество золотых самородков разных размеров: от крошечных песчинок, едва видных невооруженным глазом, до целых камней, которые весят не меньше взрослого мужчины. О крупнейших из них рассказывают IFLScience.

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Крупнейший в мире золотой самородок был найден 5 февраля 1869 г. в штате Виктория, Австралия. Двое шахтеров из Корнуола, по имени Джон Дезон и Ричард Оутс, обнаружили самородок во время поисков. Самородок весил 72 килограмма и имел длину 61 сантиметр.

Двое мужчин отвезли самородок в городок Дунолли, чтобы взвесить его в Лондонском чартерном банке. К сожалению, самородок был настолько велик, что не поместился на весах, и его разбили, прежде чем удалось сфотографировать. Реплики сделаны из рисунков, сделанных в то время. Двое мужчин получили чуть менее 10 000 фунтов стерлингов, а самородок был разбит и перетоплен на золотые слитки. Вероятно, такой самородок, если бы его нашли сегодня, стоил бы около 2 миллионов фунтов стерлингов.

Среди других новостей о гигантских самородках, Пепита Канаа занимает первое место как самый большой золотой самородок из до сих пор существующих. Этот коренастый самородок весит 60 килограммов. Его нашел Жулио де Деус Фильо в Бразилии в 1983 году, и сейчас он выставлен в "Золотой комнате" Музея ценностей Центрального банка в Бразилии.

[ + – ] Найденный в 1980 году Кевином Хиллиером, этот крупный самородок получил титул самого большого куска золота, когда-либо найденного с помощью металлоискателя Фото: Ken Lund, Flickr

Развитие технологий играет немаловажную роль в открытии крупных золотых месторождений, особенно в случае с "Рукой веры". Найденный в 1980 году Кевином Хиллиером, этот крупный самородок получил титул самого большого куска золота, когда-либо найденного с помощью металлоискателя.

Несмотря на то, что этот чрезвычайный самородок также найден в Австралии, сейчас он выставлен в казино в Лас-Вегасе после того, как был продан более чем за 1 миллион долларов. Говорят, что он содержит 875 тройских золотых унций.

Тройская унция использовалась для взвешивания золота до ввода метрической системы и используется для взвешивания драгоценных металлов и драгоценных камней в ювелирном деле. Одна тройская унция равна 31,1 г. Это отличается от более привычной системы авуардупуа, где 1 унция обычно равна 28,5 г. Цены на продающееся сегодня золото могут быть указаны в ценах за унцию, но обычно они ссылаются на тройские унции.

Ранее Фокус рассказывал о 500-летнем кулоне, найденном с помощью металлоискателя в Британии.