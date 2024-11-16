Чоловік знайшов на території будинку золото: як виявилось, це ще не найцікавіше (фото)

Деякі користувачі мережі вважають, що каблучку вкрала, а потім загубила якась тварина чи, найімовірніше, птах. Однак ніхто з них достеменно не знає правди.

Чоловік з канадської провінції Альберта згрібав листя на своєму газоні й натрапив на несподівану знахідку — золоту обручку. Коли він розповів про це на одному з Reddit-форумів, то користувачі мережі почали ділитися різними теоріями та припущеннями про те, як прикраса могла туди потрапити.

Деякі дописувачі вважають, що каблучку, ймовірно, вкрала, а потім загубила якась тварина чи, найімовірніше, птах.

"Запитайте колишнього власника будинку, можливо, він загубив обручку або ж її могла вкрасти якась тварина", — написав один з учасників обговорення під опублікованим фото.

Багато людей погодилися з цією думкою, додавши, що каблучку могла вкрасти сорока або ворона.

"Ворони підбирали м'ячі для гольфу з сусідського двору (не питайте мене про це) і кидали їх на нашу доріжку. Те ж саме вони робили з курячими яйцями сусідів", — зазначив ще один юзер.

Житель Канада знайшов прикрасу, коли згрібав листя Фото: Reddit

Однак дискусія на цьому не закінчилась. Інші користувачі почали висувати свої припущення:

"Сценарій 1: Чоловік зняв обручку перед зустріччю зі своєю коханкою на вашому подвір'ї. Сценарій 2: Жінка викинула свою обручку на вашому подвір'ї після розлучення";

"Очевидно, що ваша дружина зраджує вам з одруженим чоловіком. Ви повертаєтесь додому раніше, йому довелося перестрибувати через паркан, і обручка, напевно, випадає у нього з кишені", — описав одну з можливих версій наступний інтернет-користувач;

Ще один коментатор написав: "Одна з ваших сусідок зрадила чоловікові, а той зняв обручку посеред сварки й закинув її так далеко, як тільки зміг. Нагадую, що 48% шлюбів розпадаються";

"Моя обручка загубилась десь на початку пандемії. Я зняла її, щоб приготувати свинячі відбивні на грилі, і відтоді кільце ніхто не бачив", — розповіла про свою втрату інша учасниця форуму.

До речі, обручки, як правило, є коштовною покупкою. За даними World Metrics, середня вартість такої прикраси в США сягає $5000, а світова індустрія цих ювелірних виробів оцінюється у 18 мільярдів доларів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що житель австралійського штату Вікторія, озброївшись лише бюджетним металошукачем, виявив у "золотому трикутнику" злиток вагою 4,6 кг, у якому було 2,6 кг золота.

А от 54-річний хірург на пенсії Джонатан Нідхем зробив "відкриття всього свого життя", знайшовши на кордоні Стаффордширу та Дербіширу золотий самородок у формі Великої Британії. Чоловік переконаний, що дорогоцінний метал утворився природним чином під землею.