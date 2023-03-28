Чоловік із дешевим металошукачем випадково знайшов 2,6 кг золота

За словами експерта Даррена Кампа, який працює в золотодобувній індустрії понад 40 років, нічого подібного він раніше не бачив.

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Житель австралійського штату Вікторія, озброївшись лише бюджетним металошукачем, виявив у "золотому трикутнику" злиток вагою 4,6 кг, у якому було 2,6 кг золота. "Золотим трикутником Вікторії" називають район, що простягається між Балларатом, Бендіго та Сен-Арно, пише NCA NewsWire.

Чоловік, який не захотів називати своє ім'я, вирішив дізнатися, наскільки цінною є його знахідка, і відніс камінь до офісу Lucky Strike Gold у Джилонгу для оцінки. Продавець геологорозвідувального обладнання та експерт Даррен Камп, оглянувши принесений камінь, виявив, що в ньому міститься 2,6 кг чистого золота.

"Він витягнув цей камінь зі свого рюкзака і, кинувши його мені в руку, сказав: "Як ви думаєте, він коштує 10 000 доларів?" Як тільки він потрапив мені до рук, я сказав: "Спробуй 100 000 доларів… Це одна з тих речей, які змінюють життя". Коли він кинув його мені в руку, у мене відвисла щелепа", – розповів журналістам Камп.

У камені вагою 4,6 кг було 2,6 кг чистого золота Фото: Lucky Strike Gold

За словами експерта, який працює у золотодобувній промисловості вже 43 роки, це найбільший самородок, який він колись бачив. Ще більше його здивував той факт, що камінь знайдено за допомогою дешевого металошукача. Враховуючи, що невеликі самородки золота можуть коштувати до 1000 доларів, такий обійдеться в дуже велику суму, щонайменше 240 тисяч доларів.

Він наголосив, що пошуками золота зараз дедалі більше цікавиться молодь.

"Якби ви запитали мене кілька років тому, я б сказав, що середній вік для цього хобі – 50 років і старше. Але тепер ми бачимо, що багато людей віком від 20 до 30 років роблять це", – сказав Камп.

"Золотий трикутник Вікторії"

Цей район на півночі центральної частини Вікторії простягається між Балларатом, Бендіго та Сент-Арно, охоплюючи невеликі міста між ними, такі як Дейлсфорд, Меріборо та Каслмейн. Під час золотої лихоманки 1850-х років у цих населених пунктах з'явилося багато гарних будівель, які нині функціонують як музеї, галереї та кафе. Золоті самородки з цього регіону славилися своєю кількістю, розміром та чистотою, більшість з яких були алювіальними, тобто знайдені у струмках чи руслах річок.

"Золотий трикутник Вікторії" Фото: Victoria state government

Найбільший самородок, знайдений у цьому регіоні, був виявлений у 1869 році неподалік Моліагула. Він важив 72 кг, і сьогодні його ціна – приблизно 6,8 млн. доларів.

Раніше Фокус писав, що найбільший срібний самородок із будь-коли знайдених важив більше, ніж американський бізон.