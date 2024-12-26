Єдина у своєму роді: ювеліри створили космічну обручку з "сувенірів" з самого Місяця (фото)

Замовник Джон Месік ловив деталі для своєї прикраси на аукціонах. Ювелір зауважив, що виріб став найціннішим з усіх, які створювала його команда.

Related video

Американські ювеліри створили унікальну обручку, яка містить частинку комічного корабля "Аполлон-11" та місячний метеорит. Про це 25 грудня повідомили у виданні Space.

Прикрасу створили майстри Honest Hands Ring Co. на замовлення Джона Месіка. Одним з елементів дизайну стала смужка золотистої термічної поліамідної стрічки, яка у 1969 році здійснили першу подорож астронавтів на Місяць. Інша деталь — місячний метеорит.

"Ми виготовляли тисячі каблучок раніше, але ніколи з чимось таким рідкісним. Це була найбільш стресова обручка, яку ми коли-небудь брали", — поділився власник ювелірної компанії Бен Бонсуорт.

Замовник працював менеджером з планування в астрономічній компанії Lockheed Martin, яка є одним з головних підрядників програми NASA "Артеміда". Вона забезпечує космічний корабель "Оріон", яким планують вперше за понад 50 років знову висадити астронавтів на Місяці.

Золотисту стрічку, яка літала на Місяць, придбали на аукціоні. Месік розповів, що стільки матеріалу для обручки не потрібно, тому залишок він планує використати для декору свого будинку.

Стрічка, використана для створення обручки Фото: Honest Hands Ring Co.

Космічний корабель "Аполлон-11" складався з командного модуля під назвою "Колумбія" та місячного модуля "Орел". Апарат "Колумбія" був покритий алюмінієвим ламінатом, зовні стрічка була сріблястого кольору, щоб відбивати сонячні промені. Під цим шаром був золотий, який відводив радіацію. Обидва шари допомагали з регуляцією температури під час подорожі на Місяць й назад.

Коли "Колумбія" повернулась на землю, через інтенсивне тепло частина стрічки згоріла. Коли апарат впав в океан, частина покриття відшарувалася і стала легкою мішенню для членів команди, які хотіли залишити собі сувенір на пам’ять про пригоду.

Модуль "Колумбія" підіймають на евакуаційний корабель після падіння з Місяця Фото: NASA

Місячні камені, зібрані астронавтами, є національним надбанням, тож вони нікому не доступні. Проте є й інші шматки Місяця, які впали на Землю як метеорити, їх можна легально придбати. Той метеорит, що викупив Месік, приземлився в Алжирі у 2022 році.

"Це все звелося до цього моменту, коли ми готуємося відрізати шматок історії НАСА та Америки. Я думаю, що це, безперечно, найцінніша річ, яку вирізали раніше", — підкреслив Бонсуорт.

У Denver 7 зазначили, що команда Honest Hands Ring Co. налічує лише трьох осіб. Їхня спеціалізація — каблучки на замовлення для клієнтів з усього світу, які містять важливі предмети та пам’ятні речі. Зокрема, ювеліри вже інтегрували раніше у прикраси вінілову платівку, жетон та навіть польовий бруд із бейсбольної гри.

Бонсуорт розпочав бізнес у власному гаражі на початку 2018 року. Коли продажі зросли, команді знадобилося окреме приміщення.

Месік розповів, що місяцями чекав на аукціон, як дозволив би добути частинку "Аполлона-11". Він зізнається, що "трохи переплатив", але вважає результат того вартим.

За даними ЗМІ, у дитинстві Месік мріяв стати астронавтом, але врешті обрав більш традиційний шлях — інженерію. Йому вдалося пов’язати себе з омріяною сферою, хоч і без подорожей у космос.

Бонсуорт повідомив, що обручку розробляли тижнями, а на її створення пішло лише 4-5 днів.

Нагадаємо, мандрівник Дрю Бінскі побував у "найвужчому місті у світі". Унікальний населений пункт постійно стикається з загрозами повеней і землетрусів, стихійні лиха стали для місцевих звичним явищем.

Молода пара придбала свій перший будинок й взялася за ремонт. Під час робіт подружжя натрапило на загадковий підвал, якого не було в документах.