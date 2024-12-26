Родина купила будинок і знайшла в ньому схований підвал: що було під землею (фото)
Звірившись з документами, власник оселі не помітив нічого незвичайного і вирішив облаштувати ванну кімнату, але на нього чекала велика несподіванка.
Молода пара придбала свій перший будинок й почала робити там ремонт. У якийсь момент подружжя випадково натрапило на таємничий підвал й вирішило перевірити, що там. Про своє відкриття власник оселі розповів на одному з тематичних форумів на Reddit.
За словами автора історії, вони разом із дружиною запланували відремонтувати старий гараж, який 50 років тому переобладнали під спальню. Звірившись з документами, він не помітив нічого незвичайного і вирішив облаштувати ванну кімнату.
Коли хазяїн почав встановлювати злив, то звернув увагу на дивну бетонну ділянку на підлозі, що стирчить назовні, трубу з ПВХ та обірваний електричний дріт. Він почав копати й знайшов сходи в потайний підвал.
"Я ненавиджу драми й фільми жахів", — зізнався автор допису, але вирішив все ж спуститися вниз і зняв це на відео.
У кадрі його дружина зазначає, що у підвалі сиро і дивно пахне, стіни пофарбовані, але підсобне приміщення виявилось порожнім. З речей усередині вона знайшла тільки маркер.
- "Схоже на винний льох";
- "Я не бачу жодної причини викликати поліцію";
- "Дякуємо, що опублікували";
- "Відео закінчується, коли вони знаходять відьму з Блер";
- "У мене так запаморочилося в голові після перегляду, що я ледь не впав зі стільця";
- "Той, хто це знімав, викликав у мене морську хворобу".
Це відео зібрало близько 2,4 тисячі вподобайок, а також безліч інших реакцій, завдяки чому потрапило у тренди на платформі Reddit.
Нагадаємо, раніше дінка, яку звуть Керіт, відкрила сейф у старому будинку, але те, що вона там побачила, виявилося зовсім не тим, на що можна було очікувати. Своїм відкриттям жінка поділилася на сторінці у TikTok.
Крім того, відео подружньої пари, яка натрапила на "маленький шматочок історії" під час ремонту свого 124-річного будинку, стало вірусним у TikTok. З моменту публікації цей ролик зібрав понад 8 мільйонів переглядів.