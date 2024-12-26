Родина купила будинок і знайшла в ньому схований підвал: що було під землею (фото)

Звірившись з документами, власник оселі не помітив нічого незвичайного і вирішив облаштувати ванну кімнату, але на нього чекала велика несподіванка.

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Молода пара придбала свій перший будинок й почала робити там ремонт. У якийсь момент подружжя випадково натрапило на таємничий підвал й вирішило перевірити, що там. Про своє відкриття власник оселі розповів на одному з тематичних форумів на Reddit.

За словами автора історії, вони разом із дружиною запланували відремонтувати старий гараж, який 50 років тому переобладнали під спальню. Звірившись з документами, він не помітив нічого незвичайного і вирішив облаштувати ванну кімнату.

Коли хазяїн почав встановлювати злив, то звернув увагу на дивну бетонну ділянку на підлозі, що стирчить назовні, трубу з ПВХ та обірваний електричний дріт. Він почав копати й знайшов сходи в потайний підвал.

"Я ненавиджу драми й фільми жахів", — зізнався автор допису, але вирішив все ж спуститися вниз і зняв це на відео.

Пара знайшла в будинку прихований підвал Фото: Reddit

У кадрі його дружина зазначає, що у підвалі сиро і дивно пахне, стіни пофарбовані, але підсобне приміщення виявилось порожнім. З речей усередині вона знайшла тільки маркер.

"Схоже на винний льох";

"Я не бачу жодної причини викликати поліцію";

"Дякуємо, що опублікували";

"Відео закінчується, коли вони знаходять відьму з Блер ";

"; "У мене так запаморочилося в голові після перегляду, що я ледь не впав зі стільця";

"Той, хто це знімав, викликав у мене морську хворобу".

Це відео зібрало близько 2,4 тисячі вподобайок, а також безліч інших реакцій, завдяки чому потрапило у тренди на платформі Reddit.

Нагадаємо, раніше дінка, яку звуть Керіт, відкрила сейф у старому будинку, але те, що вона там побачила, виявилося зовсім не тим, на що можна було очікувати. Своїм відкриттям жінка поділилася на сторінці у TikTok.

Крім того, відео подружньої пари, яка натрапила на "маленький шматочок історії" під час ремонту свого 124-річного будинку, стало вірусним у TikTok. З моменту публікації цей ролик зібрав понад 8 мільйонів переглядів.