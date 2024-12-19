Жінка зламала сейф у старому будинку: вона готувалась побачити усе, але не це (фото)

Господиня розповідає, що слюсар запросив від 300 до 500 доларів за відкриття сейфа, тому вона вирішила зробити це сама.

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Жінка, яку звуть Керіт, відкрила сейф у старому будинку, але те, що вона там побачила, виявилося зовсім не тим, на що можна було очікувати. Своїм відкриттям жінка поділилася на сторінці у TikTok, зібравши 2,7 мільйона переглядів.

Авторка розповідає, що сейф стояв у комірчині будинку, куди вона переїхала у 2007 році. Після довгих спроб зламати замок за допомогою молотка, викрутки й плоскогубці Керіт нарешті показала, що було, а точніше, чого не було всередині.

В описі господиня додає, що слюсар запросив від 300 до 500 доларів за відкриття сейфа, тому вона вирішила зробити це сама.

"Ну, це відстій. Чорт забирай", — каже жінка у ролику, коли знімає дверцята сейфа з петель і виявляє, що всередині лежить лише інструкція до його використання.

У сейфі була лише інструкція Фото: TikTok

У коментарях користувачі мережі почали ділитися своїми думками.

"Мені здається, що ці листівки поклали в сейф, не маючи наміру його замикати, а потім це зробив хтось інший, не подумавши про те, що нові власники не знають коду";

"У нас є сейф, який стояв закритим більше 10 років. Не знали про нього довгий час, бо він стояв за шафами у ванній кімнаті";

"Я очікувала побачити якийсь діамант";

"Сподіваюся, ти готовий… ні до чого";

"Інструкція до замкненого сейфа лежить у замкненому сейфі. Все логічно";

"Мої сусіди також зламали сейф, але знайшли там 20 тисяч доларів. Попередній власник помер рік тому".

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері, 13 грудня, співробітники поліції у Нідерландах помітили фургон з французькими номерами на трасі A29, що в 32 кілометрах на південь від Роттердама. Під час перевірки 30-річний чоловік заявив, що перевозить кілька опечатаних трун, в кожній з яких, за його словами, лежали покійники. Однак водій не зміг пред'явити необхідні документи для перевезення, саме тому в стражів порядку виникли підозри.

Крім того, відео подружньої пари, яка натрапила на "маленький шматочок історії" під час ремонту свого 124-річного будинку, стало вірусним у TikTok. З моменту публікації цей ролик зібрав понад 8 мільйонів переглядів.