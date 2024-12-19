Жінка зламала сейф у старому будинку: вона готувалась побачити усе, але не це (фото)
Господиня розповідає, що слюсар запросив від 300 до 500 доларів за відкриття сейфа, тому вона вирішила зробити це сама.
Жінка, яку звуть Керіт, відкрила сейф у старому будинку, але те, що вона там побачила, виявилося зовсім не тим, на що можна було очікувати. Своїм відкриттям жінка поділилася на сторінці у TikTok, зібравши 2,7 мільйона переглядів.
Авторка розповідає, що сейф стояв у комірчині будинку, куди вона переїхала у 2007 році. Після довгих спроб зламати замок за допомогою молотка, викрутки й плоскогубці Керіт нарешті показала, що було, а точніше, чого не було всередині.
В описі господиня додає, що слюсар запросив від 300 до 500 доларів за відкриття сейфа, тому вона вирішила зробити це сама.
"Ну, це відстій. Чорт забирай", — каже жінка у ролику, коли знімає дверцята сейфа з петель і виявляє, що всередині лежить лише інструкція до його використання.
У коментарях користувачі мережі почали ділитися своїми думками.
- "Мені здається, що ці листівки поклали в сейф, не маючи наміру його замикати, а потім це зробив хтось інший, не подумавши про те, що нові власники не знають коду";
- "У нас є сейф, який стояв закритим більше 10 років. Не знали про нього довгий час, бо він стояв за шафами у ванній кімнаті";
- "Я очікувала побачити якийсь діамант";
- "Сподіваюся, ти готовий… ні до чого";
- "Інструкція до замкненого сейфа лежить у замкненому сейфі. Все логічно";
- "Мої сусіди також зламали сейф, але знайшли там 20 тисяч доларів. Попередній власник помер рік тому".
Нагадаємо, у п'ятницю ввечері, 13 грудня, співробітники поліції у Нідерландах помітили фургон з французькими номерами на трасі A29, що в 32 кілометрах на південь від Роттердама. Під час перевірки 30-річний чоловік заявив, що перевозить кілька опечатаних трун, в кожній з яких, за його словами, лежали покійники. Однак водій не зміг пред'явити необхідні документи для перевезення, саме тому в стражів порядку виникли підозри.
Крім того, відео подружньої пари, яка натрапила на "маленький шматочок історії" під час ремонту свого 124-річного будинку, стало вірусним у TikTok. З моменту публікації цей ролик зібрав понад 8 мільйонів переглядів.