Женщина взломала сейф в старом доме: она готовилась увидеть все, но не это (фото)

Хозяйка рассказывает, что слесарь запросил от 300 до 500 долларов за открытие сейфа, поэтому она решила сделать это сама.

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Женщина, которую зовут Кэрит, открыла сейф в старом доме, но то, что она там увидела, оказалось совсем не тем, что можно было ожидать. Своим открытием женщина поделилась на странице в TikTok, собрав 2,7 миллиона просмотров.

Автор рассказывает, что сейф стоял в кладовке дома, куда она переехала в 2007 году. После долгих попыток взломать замок с помощью молотка, отвертки и плоскогубцев Кэрит наконец показала, что было, а точнее, чего не было внутри.

В описании хозяйка добавляет, что слесарь запросил от 300 до 500 долларов за открытие сейфа, поэтому она решила сделать это сама.

"Ну, это отстой. Черт возьми", — говорит женщина в ролике, когда снимает дверцу сейфа с петель и обнаруживает, что внутри лежит лишь инструкция по его использованию.

В сейфе была только инструкция Фото: TikTok

В комментариях пользователи сети начали делиться своими мыслями.

"Мне кажется, что эти листовки положили в сейф, не намереваясь его запирать, а потом это сделал кто-то другой, не подумав о том, что новые владельцы не знают кода";

"У нас есть сейф, который стоял закрытым более 10 лет. Не знали о нем долгое время, потому что он стоял за шкафами в ванной комнате";

"Я ожидала увидеть какой-то бриллиант";

"Надеюсь, ты готов... ни к чему";

"Инструкция к запертому сейфу лежит в запертом сейфе. Все логично";

"Мои соседи также взломали сейф, но нашли там 20 тысяч долларов. Предыдущий владелец умер год назад".

Напомним, в пятницу вечером, 13 декабря, сотрудники полиции в Нидерландах заметили фургон с французскими номерами на трассе A29, что в 32 километрах к югу от Роттердама. Во время проверки 30-летний мужчина заявил, что перевозит несколько опечатанных гробов, в каждом из которых, по его словам, лежали покойники. Однако водитель не смог предъявить необходимые документы для перевозки, именно поэтому у стражей порядка возникли подозрения.

Кроме того, видео супружеской пары, которая наткнулась на "маленький кусочек истории" во время ремонта своего 124-летнего дома, стало вирусным в TikTok. С момента публикации этот ролик собрал более 8 миллионов просмотров.