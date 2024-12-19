Женщина взломала сейф в старом доме: она готовилась увидеть все, но не это (фото)
Хозяйка рассказывает, что слесарь запросил от 300 до 500 долларов за открытие сейфа, поэтому она решила сделать это сама.
Женщина, которую зовут Кэрит, открыла сейф в старом доме, но то, что она там увидела, оказалось совсем не тем, что можно было ожидать. Своим открытием женщина поделилась на странице в TikTok, собрав 2,7 миллиона просмотров.
Автор рассказывает, что сейф стоял в кладовке дома, куда она переехала в 2007 году. После долгих попыток взломать замок с помощью молотка, отвертки и плоскогубцев Кэрит наконец показала, что было, а точнее, чего не было внутри.
В описании хозяйка добавляет, что слесарь запросил от 300 до 500 долларов за открытие сейфа, поэтому она решила сделать это сама.
"Ну, это отстой. Черт возьми", — говорит женщина в ролике, когда снимает дверцу сейфа с петель и обнаруживает, что внутри лежит лишь инструкция по его использованию.
В комментариях пользователи сети начали делиться своими мыслями.
- "Мне кажется, что эти листовки положили в сейф, не намереваясь его запирать, а потом это сделал кто-то другой, не подумав о том, что новые владельцы не знают кода";
- "У нас есть сейф, который стоял закрытым более 10 лет. Не знали о нем долгое время, потому что он стоял за шкафами в ванной комнате";
- "Я ожидала увидеть какой-то бриллиант";
- "Надеюсь, ты готов... ни к чему";
- "Инструкция к запертому сейфу лежит в запертом сейфе. Все логично";
- "Мои соседи также взломали сейф, но нашли там 20 тысяч долларов. Предыдущий владелец умер год назад".
Напомним, в пятницу вечером, 13 декабря, сотрудники полиции в Нидерландах заметили фургон с французскими номерами на трассе A29, что в 32 километрах к югу от Роттердама. Во время проверки 30-летний мужчина заявил, что перевозит несколько опечатанных гробов, в каждом из которых, по его словам, лежали покойники. Однако водитель не смог предъявить необходимые документы для перевозки, именно поэтому у стражей порядка возникли подозрения.
Кроме того, видео супружеской пары, которая наткнулась на "маленький кусочек истории" во время ремонта своего 124-летнего дома, стало вирусным в TikTok. С момента публикации этот ролик собрал более 8 миллионов просмотров.