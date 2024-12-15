На трассе остановили мужчину с гробами: как оказалось, вместо покойников там было кое-что другое

Полиция сообщает, что задержанный мужчина направлялся из Франции в Нидерланды, но не знал цели своего путешествия.

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В пятницу вечером, 13 декабря, сотрудники полиции в Нидерландах заметили фургон с французскими номерами на трассе A29, что в 32 километрах к югу от Роттердама. Правоохранители охарактеризовали поведение водителя как странное, поэтому решили остановить автомобиль и поговорить с ним. Об этом пишет издание Bild.

Во время проверки 30-летний мужчина заявил, что перевозит несколько опечатанных гробов, в каждом из которых, по его словам, лежали покойники. Однако водитель не смог предъявить необходимые документы для перевозки, именно поэтому у стражей порядка возникли подозрения.

В гробах вместо покойников найдены спортивные сумки Фото: Die Polizei Rotterdam

Гробы отвезли в похоронное бюро и там открыли. Как выяснилось, внутри вместо трупов было несколько спортивных сумок с около 250 килограммами кокаина. По предварительным оценкам, стоимость запрещенных веществ составляет ориентировочно 13 миллионов евро.

Полиция сообщает, что задержанный мужчина направлялся из Франции в Нидерланды, но не знал цели своего путешествия. Изъятые наркотики были утилизированы.

Вместо покойников в гробах найдены спортивные сумки Фото: Die Polizei Rotterdam

Напомним, ранее Фокус писал, что американка Мэри Мартин завещала быть похороненной в гробу, который напоминает всем известные конфеты M&M's. Она приняла такое решение из-за своих учеников, которые дарили ей шоколадные драже с ее инициалами много лет.

Кроме того, скорбящая дочь, которая ехала в авто позади катафалка своего отца в день похорон, не могла сдержать эмоций, проезжая мимо его бывшего места работы. Женщина была приятно удивлена, увидев, насколько трогательно коллеги чтят память покойного.