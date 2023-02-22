Женщина завещала похоронить себя в гробу с M&M's, ее желание исполнили (фото)

Родственники женщины пришли на похороны в майках и кепках, на которых были изображения "говорящих конфет".

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Американка Мэри Мартин завещала быть похороненной в гробу, который напоминает всем известные конфеты M&M's. Она приняла такое решение из-за своих учеников, которые дарили ей шоколадные драже с ее инициалами много лет. Об этом сообщает Esquire.

По словам родственников, за 30 лет работы учителем ученики постоянно приносили Мэри Мартин конфеты M&M и маленькие игрушки M&M, и у нее скопилась огромная коллекция.

[ + – ] Вспоминать родных можно и вот таким довольно необычным способом Фото: Esquire

"Бабушка, теперь ты можешь спать спокойно. Я тебя люблю. Вы были правы, нам всем понравился ваш гроб", — написал в соцсетях ее внук.

[ + – ] Имена членов семьи были написаны ее гробу Фото: Esquire

Члены семьи были одеты в различные футболки и шапки с изображением маскотов. Гроб был украшен девятью красными розами, двумя шапочками M&M's (одной красной и одной зеленой), а также набором конфет, каждая из которых была украшена именами шести детей, внуков и друзей умершей. При этом глаза M&Ms закрыты, а руки сложены на животе, что свидетельствует о том, что это изображение умершего.

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