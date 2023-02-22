Жінка заповіла поховати себе в труні з M&M's, її бажання виконали (фото)

Родичі жінки прийшли на похорон у майках і кепках, на яких були зображення "цукерок, які говорять".

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Американка Мері Мартін заповідала бути похованою в труні, яка нагадує всім відомі цукерки M&M's. Вона ухвалила таке рішення через своїх учнів, які дарували їй шоколадні драже з її ініціалами багато років. Про це повідомляє Esquire.

За словами родичів, за 30 років роботи вчителем учні постійно приносили Мері Мартін цукерки M&M та маленькі іграшки M&M, і в неї зібралася величезна колекція.

[ + – ] Згадувати рідних можна і таким досить незвичайним способом Фото: Esquire

"Бабусю, тепер ти можеш спати спокійно. Я тебе люблю. Ви мали рацію, нам усім сподобалася ваша труна", — написав у соцмережах її онук.

[ + – ] Імена членів сім'ї були написані її труні Фото: Esquire

Члени сім'ї були одягнені у різні футболки та шапки із зображенням маскотів. Труна була прикрашена дев'ятьма червоними трояндами, двома шапочками M&M's (одною червоною та однією зеленою), а також набором цукерок, кожна з яких була прикрашена іменами шести дітей, онуків і друзів померлої. При цьому очі M&Ms закриті, а руки складені на животі, що свідчить про те, що це зображення померлого.

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Також повідомлялося, що батько двох дітей залишився паралізованим після того, як з'їв популярну страву. Звичайний прийом їжі в улюбленій закусочній мало не закінчився для чоловіка фатальною долею.