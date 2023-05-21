Пьяный водитель посадил собаку за руль, чтобы избежать наказания: полиция не поверила

По информации следствия, мужчина в штате Колорадо превышал скорость при управлении автомобилем, но потом его заметила полиция. Недолго думая, он поменялся местами с домашним питомцем, но это ему не помогло. Собаку отпустили с предупреждением, а водителя арестовали.

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В Соединенных Штатах Америки пьяный водитель поменялся местами с собакой, чтобы повесить на нее всю вину при задержании. Об этом сообщает издание AP, ссылаясь на данные полиции.

Произошел инцидент в американском штате Колорадо. Нетрезвый водитель во время управления транспортным средством превышал скорость, что заметили местные сотрудники правоохранительных органов.

Мужчину начали преследовать и призывать остановиться. Подойдя к транспортному средству полицейский увидел, что пьяный мужчина сидит на пассажирском сидении, а вот непосредственно собака была уже за рулем. Водитель поменялся местами, чтобы избежать ареста.

"Мужчина утверждал, что не находился за рулем и четко демонстрировал признаки опьянения", — говорится в сообщении.

Когда сотрудник полиции попросил рассказать подозреваемого о количестве выпитого алкоголя, пьяный мужчина начал убегать, но был пойман. В результате водителя арестовали и обвинили в вождении транспортного средства в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

О собаке, на которую водитель пытался спихнуть всю вину, позаботился его знакомый.

"Собаке не предъявлено никаких обвинений, и ее отпустили с предупреждением", — говорится в сообщении.

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