Ошибка навигатора: женщина на минивэне въехала прямо в океан (видео)

Очевидцы курьезного ДТП сражу же бросились на помощь туристке. К счастью, женщину удалось быстро вытащить из автомобиля.

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На Гавайях туристка на арендованном минивэне Dodge Caravan въехала в гавань, доверившись подсказкам GPS-навигатора. Об этом сообщили на сайте MotorTrend.

Жительница Гавайев Кристи Хатчинсон была в гавани со своим мужем Шоном. Они заметили, как минивэн начал катиться по трапу. По их словам, туристка уверенно продолжала ехать вперед.

Именно Хатчинсон и сняла на видео этот инцидент. Сперва она не поняла, что происходит.

Очевидцы сражу же бросились на помощь туристке. Вскоре ее вытащили из воды, а минивэн был полностью затоплен.

Местные даже успели закрепить Dodge Caravan, чтобы автомобиль не уплыл дальше. Позже на место инцидента прибыли спасатели.

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Интересно то, что туристка не сразу заметила гавань. Она отметила, что не успела вовремя среагировать и остановиться. К счастью, никто не пострадал.

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