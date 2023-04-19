Не рассчитал габариты: водитель миниатюрного Nissan застрял на узкой улице (фото)

Водителю пришлось выбираться из автомобиля через багажник, так как все боковые двери были заблокированы. В этот же день автомобиль удалось вытащить.

Related video

В греческом городе Месария водитель хэтчбека Nissan Micra застрял на одной из узких улиц. Об этом рассказало Муниципальное сообщество Месарии в Facebook.

Инцидент произошел по улице Агиос-Константинос во время пасхальных выходных. Водитель Nissan Micra пытался проехать по узкому проезду, но даже такой компактный автомобиль оказался слишком широким.

Водителю пришлось выбираться из автомобиля через багажник, так как все боковые двери были заблокированы. К счастью, никто не пострадал.

Муниципальное сообщество Месарии сразу же связалось с компанией, которая предоставила автомобиль в аренду. В тот же день его удалось изъять.

Неизвестно, какие повреждения получил автомобиль. Вероятнее всего, у авто сильно повреждены боковые части кузова.

Важно

90-летней женщине доставили еду прямо в машину после того, как она застряла в яме (фото)

Интересно то, что это не первый подобный случай в Греции. Несколько лет назад водитель Lancia Ypsilon также пытался проехать по узкой улице и застрял.

Водитель Lancia Ypsilon застрял на узкой улице в Греции несколько лет назад Фото: Santorini Secrets

Ранее Фокус сообщал, что в Австрии 77-летний водитель спортивного универсала BMW Alpina B3 Touring застрял на туристической тропе.

Также мы писали, что в США Subaru после ДТП оказался на крыше дома.