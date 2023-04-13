90-летней женщине доставили еду прямо в машину после того, как она застряла в яме (фото)

Чтобы заказать доставку еды 90-летняя Кэт Кейнс и 61-летняя Джилл Хиресон использовали почтовый индекс коттеджа, который находился рядом. По их словам, курьер был немного удивлен, но дружелюбен.

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В Великобритании 90-летняя Кэт Кейнс и ее дочь 61-летняя Джилл Хиресон ехали на обед в местный ресторан, когда их передние шины лопнули из-за выбоины на дороге. Они решили заказать еду прямо в автомобиль пока ждут эвакуатор. Об этом рассказывает The Mirror.

Женщины использовали почтовый индекс местного коттеджа для доставки пиццы, курицы, чипсов и домашнего капустного салата. Джилл рассказала, что выбоина была "настолько большой, что казалась канавой".

"Мы ехали с совершенно нормальной скоростью, когда попали в выбоину. В результате у меня лопнули обе передние шины, и мы оказались в затруднительном положении. Это была одна из тех странных ситуаций, когда я просто должна была извлечь максимум пользы. К счастью, несмотря на то, что все были голодны, мы смогли заказать немного еды. Это был очень интересный разговор с водителем доставки, но они нашли нас и были очень дружелюбны", — вспоминает британка.

Женщины ждали ремонтника больше часа после того, как они застряли Фото: коллаж Фокус

Ремонтная компания AA смогла доставить к ним работника спустя чуть больше часа после того, как они застряли. После того как 90-летнюю Кэт забрал сын Джилл, машину доставили в ближайший гараж в Киншеме, где ее отремонтировали. Женщине заменили и сбалансировали обе передние шины.

"Выбоины разрушили мою машину и мы оказались в трудной ситуации. К счастью, АА оказались на высоте, и мы смогли достать еду. Но я бы не хотел, чтобы другие столкнулись с тем же", — заявила Джилл Хиресон.

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