90-річній жінці доставили їжу прямо в машину після того, як вона застрягла в ямі (фото)

Щоб замовити доставку їжі 90-річна Кет Кейнс та 61-річна Джилл Хіресон використовували поштовий індекс котеджу, який знаходився поряд. За їхніми словами, кур'єр був трохи здивований, але доброзичливий.

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У Великій Британії 90-річна Кет Кейнс та її дочка 61-річна Джилл Хіресон їхали на обід до місцевого ресторану, коли їхні передні шини лопнули через вибоїну на дорозі. Вони вирішили замовити їжу прямо в автомобіль, поки чекають евакуатор. Про це розповідає The Mirror.

Жінки використовували поштовий індекс місцевого котеджу для доставлення піци, курки, чипсів та домашнього капустяного салату. Джилл розповіла, що вибоїна була "настільки великою, що здавалася канавою".

"Ми їхали з абсолютно нормальною швидкістю, коли потрапили у вибоїну. В результаті у мене лопнули обидві передні шини, і ми опинилися у скрутному становищі. Це була одна з тих дивних ситуацій, коли я просто мала отримати максимум користі. На щастя, попри те, що всі були голодні, ми змогли замовити трохи їжі. Це була дуже цікава розмова з кур'єром, але вони знайшли нас і були дуже доброзичливими", — згадує британка.

Жінки чекали на ремонтника більше години після того, як вони застрягли Фото: колаж Фокус

Ремонтна компанія AA змогла доставити до них працівника більше як годину після того, як вони застрягли. Після того, як 90-річну Кет забрав син Джілл, машину доставили до найближчого гаража в Кіншемі, де її відремонтували. Жінці замінили та збалансували обидві передні шини.

"Вибоїни зруйнували мою машину і ми опинилися у важкій ситуації. На щастя, АА опинилися на висоті, і ми змогли дістати їжу. Але я не хотів би, щоб інші зіткнулися з тим самим", — заявила Джилл Хіресон.

Раніше Фокус писав, що 78-річна жінка пограбувала банк та вибачилася перед касиром. Американку Бонні Гуч раніше вже двічі було засуджено за схожі пограбування. Під час свого "нальоту" у 2020 році вона вручила касиру вітальну листівку, на якій було написано "це пограбування".

Також повідомлялося, що жінка виявила "картину із зображенням свого сина" у орендованому будинку. Сім'я Стівенсонів, яка пізно ввечері поверталася з відпочинку, була змушена зупинитися на ніч у старомодному будинку. Сівши за стіл у спільній їдальні вони помітили, що щось не так. Зі стіни на них дивилося знайоме обличчя їхнього сина.