Не розрахував габарити: водій хетчбека Nissan застряг на вузькій вулиці (фото)

Водієві довелося вибиратися з автомобіля через багажник, оскільки всі бічні двері були заблоковані. Цього ж дня автомобіль удалося витягнути.

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У грецькому місті Месарія водій хетчбека Nissan Micra застряг на одній з вузьких вулиць. Про це розповіло Муніципальне співтовариство Месарії у Facebook.

Інцидент стався вулицею Агіос-Константінос під час великодніх вихідних. Водій Nissan Micra намагався проїхати вузьким проїздом, але навіть такий компактний автомобіль виявився занадто широким.

Водієві довелося вибиратися з автомобіля через багажник, оскільки всі бічні двері були заблоковані. На щастя, ніхто не постраждав.

Муніципальне співтовариство Месарії відразу ж зв'язалося з компанією, яка надала автомобіль в оренду. Того ж дня його вдалося вилучити.

Невідомо, які ушкодження отримав автомобіль. Найімовірніше, в авто сильно пошкоджені бічні частини кузова.

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Цікаво те, що це не перший подібний випадок у Греції. Кілька років тому водій Lancia Ypsilon також намагався проїхати вузькою вулицею та застряг.

Водій Lancia Ypsilon застряг на вузькій вулиці у Греції кілька років тому Фото: Santorini Secrets

Раніше Фокус повідомляв, що в Австрії 77-річний водій спортивного універсала BMW Alpina B3 Touring застряг на туристичній стежці, довірившись підказкам навігатора.

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