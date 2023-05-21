П'яний водій посадив собаку за кермо, щоб уникнути покарання: поліція не повірила

За інформацією слідства, чоловік у штаті Колорадо перевищував швидкість під час керування автомобілем, але потім його помітила поліція. Не довго думаючи, він помінявся місцями з домашнім улюбленцем, але це йому не допомогло. Собаку відпустили з попередженням, а водія заарештували.

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У Сполучених Штатах Америки п'яний водій помінявся місцями із собакою, щоб повісити на неї всю провину під час затримання. Про це повідомляє видання AP, посилаючись на дані поліції.

Стався інцидент у американському штаті Колорадо. Нетверезий водій під час керування транспортним засобом перевищував швидкість, що помітили місцеві правоохоронці.

Чоловіка почали переслідувати й закликали зупинитися. Підійшовши до транспортного засобу, поліцейський побачив, що п'яний чоловік сидить на пасажирському сидінні, а ось безпосередньо собака був уже за кермом. Водій помінявся місцями, аби уникнути арешту.

"Чоловік стверджував, що не був за кермом і чітко демонстрував ознаки сп'яніння", — йдеться в повідомленні.

Коли співробітник поліції попросив розповісти підозрюваного про кількість випитого алкоголю, п'яний чоловік почав тікати, але його спіймали. У результаті водія заарештували та звинуватили в керуванні транспортним засобом у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.

Про собаку, на яку водій намагався зіпхнути всю провину, подбав його знайомий.

"Собаці не пред'явлено жодних звинувачень, і його відпустили з попередженням", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 квітня жінка на мінівені в'їхала прямо в океан. Очевидці курйозної ДТП одразу ж кинулися на допомогу туристці. На щастя, жінку вдалося швидко витягти з автомобіля.

6 квітня у Львові п'яний водій пред'явив патрульним ковбасу замість прав водія. Водночас проходити тест на наявність алкоголю в організмі він відмовився.