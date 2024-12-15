На трасі зупинили чоловіка з трунами: як виявилось, замість покійників там було дещо інше

Поліція повідомляє, що затриманий чоловік прямував з Франції до Нідерландів, але не знав мети своєї подорожі.

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У п'ятницю ввечері, 13 грудня, співробітники поліції у Нідерландах помітили фургон з французькими номерами на трасі A29, що в 32 кілометрах на південь від Роттердама. Правоохоронці охарактеризували поведінку водія як дивну, тож вирішили зупинити автомобіль та поговорити з ним. Про це пише видання Bild.

Під час перевірки 30-річний чоловік заявив, що перевозить кілька опечатаних трун, в кожній з яких, за його словами, лежали покійники. Однак водій не зміг пред'явити необхідні документи для перевезення, саме тому в стражів порядку виникли підозри.

У трунах замість покійників знайдено спортивні сумки Фото: Die Polizei Rotterdam

Труни відвезли до похоронного бюро і там відкрили. Як з’ясувалося, всередині замість трупів було кілька спортивних сумок з близько 250 кілограмами кокаїну. За попередніми оцінками, вартість заборонених речовин складає орієнтовно 13 мільйонів євро.

Поліція повідомляє, що затриманий чоловік прямував з Франції до Нідерландів, але не знав мети своєї подорожі. Вилучені наркотики було утилізовано.

У трунах замість покійників були наркотики Фото: Die Polizei Rotterdam

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що американка Мері Мартін заповідала бути похованою в труні, яка нагадує всім відомі цукерки M&M's. Вона ухвалила таке рішення через своїх учнів, які дарували їй шоколадні драже з її ініціалами багато років.

Крім того, скорботна дочка, яка їхала в авто позаду катафалка свого батька у день похорону, не могла стримати емоцій, проїжджаючи повз його колишнє місце роботи. Жінка була приємно здивована, побачивши, наскільки зворушливо колеги вшановують пам’ять покійного.