Хозяева показали интересную находку, обнаруженную за камином в 124-летнем доме (фото)

Пара обратилась к своей аудитории, чтобы решить, что делать с этим артефактом. Пользователи TikTok также были поражены от увиденного.

Видео супружеской пары, которая наткнулась на "маленький кусочек истории" во время ремонта своего 124-летнего дома, стало вирусным в TikTok. С момента публикации этот ролик собрал более 8 миллионов просмотров.

"Смотрите, что я нашел в своем 124-летнем доме", — указано в описании к короткому ролику, на котором мужчина снимает старый камин. Затем в кадре появляется женщина, закрывающая рот рукой от удивления.

Когда хозяева переносили камин в другую комнату, оттуда выпала какая-то бумажка похожая на фотографию. Чтобы проверить, что это, они вышли на улицу и просветили записку на солнце.

"Это семейное фото. Здесь дети. Снимок буквально покрыт пылью и копотью за 100 с лишним лет", — рассказывает мужчина, показывая изображение вблизи.

Позже пара обратилась к своей аудитории, чтобы решить, что делать с находкой: "Внутри дома ничего не было видно... Мне стало грустно, когда я подумала, что это просто лист бумаги. Что теперь делать? Фото, видимо, принадлежало семье, которая здесь жила в 1900 году".

За камином лежало архивное фото Фото: TikTok

Пользователи TikTok были поражены от увиденного. Они начали активно делиться своими мыслями в разделе комментариев.

"Так круто! У вас есть маленький кусочек истории", — написал один из участников обсуждения;

Другая комментаторша отметила: "Я волновалась, когда вы понесли это на солнце!";

"На вашем месте я бы повесил эту фотографию в рамку", — добавил следующий юзер.

Напомним, ранее Фокус писал, что во время ремонтных работ на одной из вилл в Вене (Австрия) рабочие нашли в сундуке удивительный клад. По предварительным оценкам, там хранилось около 30 килограммов "монет Моцарта" из чистого золота. Их стоимость оценивается в 2,3 миллиона евро (около 100,5 млн грн).

Кроме того, студенты университета были поражены, когда открыли таинственные двери в своей комнате в общежитии и увидели жуткую сцену, как из фильма ужасов.