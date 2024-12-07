Господарі показали цікаву знахідку, виявлену за каміном в 124-річному будинку (фото)

Пара звернулась до своєї аудиторії, аби вирішити, що робити з цим артефактом. Користувачі TikTok також були вражені від побаченого.

Відео подружньої пари, яка натрапила на "маленький шматочок історії" під час ремонту свого 124-річного будинку, стало вірусним у TikTok. З моменту публікації цей ролик зібрав понад 8 мільйонів переглядів.

"Дивіться, що я знайшов у своєму 124-річному будинку", — вказано в описі до короткого запису, на якому чоловік знімає старий камін. Потім у кадрі з'являється жінка, яка від подиву затуляє рота рукою.

Коли господарі переносили камін в іншу кімнату, звідти випав якийсь папірець схожий на фотографію. Аби перевірити, що це, вони вийшли на вулицю та просвітили записку на сонці.

"Це сімейне фото. Тут діти. Знімок буквально вкритий пилом і кіптявою за 100 з гаком років", — розповідає чоловік, показуючи зображення зблизька.

Пізніше пара звернулася до своєї аудиторії, щоб вирішити, що робити зі знахідкою: "Всередині будинку нічого не було видно… Мені стало сумно, коли я подумала, що це просто аркуш паперу. Що тепер робити? Фото, мабуть, належало родині, яка тут жила в 1900 році".

За каміном лежало архівне фото Фото: TikTok

Користувачі TikTok були вражені від побаченого. Вони почали активно ділитися своїми думками у розділі коментарів.

"Так круто! У вас є маленький шматочок історії", — написав один з учасників обговорення;

Інша коментаторка зазначила: "Я хвилювалася, коли ви понесли це на сонце!";

"На вашому місці я б повісив цю фотографію в рамку", — додав наступний юзер.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що під час ремонтних робіт на одній з вілл у Відні (Австрія) робітники знайшли у скрині дивовижний скарб. За попередніми оцінками, там зберігалось близько 30 кілограмів "монет Моцарта" з чистого золота. Їхня вартість оцінюється у 2,3 мільйона євро (близько 100,5 млн грн).

Крім того, студенти університету були вражені, коли відчинили таємничі двері у своїй кімнаті в гуртожитку й побачили моторошну сцену, наче з фільму жахів.