Пара знайшла таємну кімнату і тунелі під сходами в старому будинку (відео)

Несподівана знахідка налякала сімейну пару. Попередні власники будинку нічого не згадали про приховане приміщення.

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Власники вікторіанського будинку були шоковані, коли виявили під своїми сходами прихований простір з кімнатами і таємничими тунелями. Про це розповів користувач із ніком dr_scaryy в одному зі своїх відео в TikTok.

Несподівана знахідка налякала сімейну пару. Відео стало вірусним і швидко набрало понад 1 млн переглядів. У ролику видно, що власники будинку помітили під сходами дерев'яні двері. За ними виявилися коридори та приміщення, усіяні бетонними уламками. Однак, на подив пари, на одній зі стін було виявлено сучасну сантехніку, що вказувало на недавнє використання цих приміщень. Це додало ще більше загадковості тому, що відбувається.

"Ми не знайшли згадок про ці тунелі ні в документах, ні від попереднього власника", — розповіла жінка на відео.

Спуск у темний лабіринт викликав у них сильне занепокоєння.

"Я не зможу спати, знаючи, що це все перебуває прямо піді мною", — додала вона.

Несподівана знахідка налякала сімейну пару Фото: TikTok

Користувачі TikTok почали активно обговорювати знахідку в коментарях.

"Просто зміцніть двері й почніть облаштовувати кімнати по черзі", "Їдьте негайно, тут явно водяться привиди", "Тепер ваша квартира точно подорожчає вдвічі, а за нові кімнати вам ще й податок доведеться платити", — писали вони.

Деякі коментатори припустили, що знахідка може бути частиною старовинної системи підвалів або тунелів. У вікторіанських будинках часто були з'єднані підвали, які використовували для зберігання вугілля і дров або як комори.

"У будинках того часу були спеціальні канали для вугілля та інших запасів, які закривалися після переходу на газове опалення", — написав один із користувачів.

Раніше Фокус повідомляв, що пара купила будинок і виявила знахідку, яку приховали попередні власники. Емма Харрісон і Ріс Стейнер були здивовані, виявивши, що старі господарі приховували під мостинами в кухні.

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