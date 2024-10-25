Пара нашла тайную комнату и туннели под лестницей в старом доме (видео)

Неожиданная находка напугала семейную пару. Предыдущие владельцы дома ничего не упомянули о скрытом помещении.

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Владельцы викторианского дома были шокированы, когда обнаружили под своей лестницей скрытое пространство с комнатами и таинственными туннелями. Об этом рассказал пользователь с ником dr_scaryy в одном из своих видео в TikTok.

Неожиданная находка напугала семейную пару. Видео стало вирусным и быстро набрало более 1 млн просмотров. В ролике видно, что владельцы дома заметили под лестницей деревянную дверь. За ней оказались коридоры и помещения, усеянные бетонными обломками. Однако, к удивлению пары, на одной из стен была обнаружена современная сантехника, что указывало на недавнее использование этих помещений. Это добавило еще больше загадочности происходящему.

"Мы не нашли упоминаний об этих туннелях ни в документах, ни от предыдущего владельца", — рассказала женщина на видео.

Спуск в темный лабиринт вызвал у них сильное беспокойство.

"Я не смогу спать, зная, что это все находится прямо подо мной", — добавила она.

Неожиданная находка напугала семейную пару Фото: TikTok

Пользователи TikTok начали активно обсуждать находку в комментариях.

"Просто укрепите дверь и начните обустраивать комнаты по очереди", "Уезжайте немедленно, тут явно водятся привидения", "Теперь ваша квартира точно подорожает вдвое, а за новые комнаты вам еще и налог придется платить", — писали они.

Некоторые комментаторы предположили, что находка может быть частью старинной системы подвалов или туннелей. В викторианских домах часто были соединенные подвалы, которые использовались для хранения угля и дров или в качестве кладовых.

"В домах того времени были специальные каналы для угля и других запасов, которые закрывались после перехода на газовое отопление", — написал один из пользователей.

Ранее Фокус сообщал, что пара купила дом и обнаружила находку, которую скрыли предыдущие владельцы. Эмма Харрисон и Рис Стейнер были удивлены, обнаружив, что старые хозяева скрывали под половицами в кухне.

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