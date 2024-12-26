Семья купила дом и нашла в нем скрытый подвал: что было под землей (фото)

Сверившись с документами, владелец дома не заметил ничего необычного и решил обустроить ванную комнату, но его ждала большая неожиданность.

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Молодая пара приобрела свой первый дом и начала делать там ремонт. В какой-то момент супруги случайно наткнулись на таинственный подвал и решили проверить, что там. О своем открытии владелец дома рассказал на одном из тематических форумов на Reddit.

По словам автора истории, они вместе с женой запланировали отремонтировать старый гараж, который 50 лет назад переоборудовали под спальню. Сверившись с документами, он не заметил ничего необычного и решил обустроить ванную комнату.

Когда хозяин начал устанавливать слив, то обратил внимание на странный бетонный участок на полу, торчащий наружу, трубу из ПВХ и оборванный электрический провод. Он начал копать и нашел лестницу в потайной подвал.

"Я ненавижу драмы и фильмы ужасов", — признался автор поста, но решил все же спуститься вниз и снял это на видео.

Пара нашла в доме скрытый подвал Фото: Reddit

В кадре его жена отмечает, что в подвале сыро и странно пахнет, стены окрашены, однако подсобное помещение оказалось пустым. Из вещей внутри она нашла только маркер.

Пользователи сети начали активно комментировать увиденное.

"Похоже на винный погреб";

"Я не вижу никакой причины вызывать полицию";

"Спасибо, что опубликовали";

"Видео заканчивается, когда они находят ведьму с Блэр ";

"; "У меня так закружилась голова после просмотра, что я едва не упал со стула";

"Тот, кто это снимал, вызвал у меня морскую болезнь".

Это видео собрало около 2,4 тысячи лайков, а также множество других реакций, благодаря чему попало в тренды на платформе Reddit.

Напомним, ранее женщина, которую зовут Кэрит, открыла сейф в старом доме, но то, что она там увидела, оказалось совсем не тем, чего можно было ожидать. Своим открытием женщина поделилась на странице в TikTok.

Кроме того, видео супружеской пары, которая наткнулась на "маленький кусочек истории" во время ремонта своего 124-летнего дома, стало вирусным в TikTok. С момента публикации этот ролик собрал более 8 миллионов просмотров.