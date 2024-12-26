На межі катастрофи: у "найвужчому місті світу" проживає 450 000 осіб (відео)

Мандрівник Дрю Бінскі зазначив, що в місті будинки або стоять на палях біля берегів річки, або вбудовані в стрімкі схили долини. Місцеві жителі поділилися з блогером, що практично щороку вони стикаються з повенями.

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Відомий ютубер і мандрівник Дрю Бінскі, який відвідав усі країни світу, нещодавно вирушив до повіту Яньцзінь на південному заході Китаю, щоб дослідити унікальне місто, розташоване у вузькій долині вздовж річки Хен. Населений пункт набув популярності в інтернеті завдяки своїй незвичайній географії й вважається "найвужчим містом у світі". Про свою подорож він розповів в одному зі своїх роликів на YouTube.

Ідея відвідати цей незвичайний район прийшла до Дрю завдяки подрузі Яні, яка раніше знімала там відео і ділилася історіями про місцевих жителів. Дівчина не тільки показала місто у своїх матеріалах, а й супроводжувала блогера як гіда і перекладача.

У своєму недавньому відео Дрю зазначив, що Яньцзінь стикається з постійними загрозами повеней і землетрусів. Будинки міста розташовані або на палях біля самої річки, або врізані в круті схили долини. Місцеві жителі розповіли блогеру, що повені тут відбуваються майже щороку, особливо в липні та серпні, що часто призводить до аварій і зсувів. Попри ці труднощі, люди зберігають спокій і кажуть, що з часом "звикають" до таких умов.

Під час подорожі Дрю був тепло прийнятий місцевими жителями. Один із них запросив його на чай і показав свій будинок, а потім повів вузькою стежкою вздовж обриву. Цей шлях виявився екстремальним: у деяких місцях стежка була настільки вузькою, що Дрю доводилося нахилятися, щоб пройти під скелями, що звисають.

Люди зберігають спокій і кажуть, що з часом "звикають" до таких умов Фото: YouTube

Однак не обійшлося і без пригод. Поліція зупинила блогера, вирішивши, що він використовував дрон без дозволу. Але, на подив Дрю, замість штрафу поліцейські просто порадили найкращі місця для зйомок.

Попри свою репутацію "найвужчого міста", Яньцзінь може втратити цей титул у майбутньому, якщо Саудівська Аравія реалізує проєкт футуристичного лінійного міста "Лінія". Поки ж місто залишається унікальним прикладом того, як люди адаптуються до життя в екстремальних умовах.

Раніше Фокус повідомляв, що блогерка порівняла своє життя у фургоні й на човні. Дівчина на ім'я Хайді поділилася досвідом альтернативного способу життя. Разом з партнером і собакою вона провела роки в подорожах, чергуючи затишок човнового будинку зі свободою в дорозі.

Також стало відомо, що сім'я перетворює яхту на святковий будинок. Родина Стівенсів уже рік живе на яхті, подорожуючи світом. Жінка на ім'я Стефані зазначає, що її діти не знають, який вигляд має "традиційне" Різдво вдома.