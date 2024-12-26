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МирФан

На грани катастрофы: в "самом узком городе мира" проживает 450 000 человек (видео)

Блогер, самый узкий город мира, Яньцзинь, на грани катастрофы, дома на берегу реки, уникальный город, блогер, наводнение
Фото: YouTube | Город приобрел популярность в интернете благодаря своей необычной географии

Путешественник Дрю Бински отметил, что в городе дома либо стоят на сваях у берегов реки, либо встроены в отвесные склоны долины. Местные жители поделились с блогером, что практически каждый год они сталкиваются с наводнениями.

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Известный ютубер и путешественник Дрю Бински, посетивший все страны мира, недавно отправился в уезд Яньцзинь на юго-западе Китая, чтобы исследовать уникальный город, расположенный в узкой долине вдоль реки Хэн. Населенный пункт приобрел популярность в интернете благодаря своей необычной географии и считается "самым узким городом в мире". О своем путешествии он рассказал в одном из своих роликов на YouTube.

Идея посетить этот необычный район пришла к Дрю благодаря подруге Яне, которая ранее снимала там видео и делилась историями о местных жителях. Девушка не только показала город в своих материалах, но и сопровождала блогера в качестве гида и переводчика.

В своем недавнем видео Дрю отметил, что Яньцзинь сталкивается с постоянными угрозами наводнений и землетрясений. Здания города расположены либо на сваях у самой реки, либо врезаны в крутые склоны долины. Местные жители рассказали блогеру, что наводнения здесь происходят почти каждый год, особенно в июле и августе, что часто приводит к авариям и оползням. Несмотря на эти трудности, люди сохраняют спокойствие и говорят, что со временем "привыкают" к таким условиям.

Во время путешествия Дрю был тепло принят местными жителями. Один из них пригласил его на чай и показал свой дом, а затем повел по узкой тропе вдоль обрыва. Этот путь оказался экстремальным: в некоторых местах тропинка была настолько узкой, что Дрю приходилось наклоняться, чтобы пройти под свисающими скалами.

Блогер, самый узкий город мира, Яньцзинь, на грани катастрофы, дома на берегу реки, уникальный город, блогер, наводнение Fullscreen
Люди сохраняют спокойствие и говорят, что со временем "привыкают" к таким условиям
Фото: YouTube

Однако не обошлось и без приключений. Полиция остановила блогера, решив, что он использовал дрон без разрешения. Но, к удивлению Дрю, вместо штрафа полицейские просто посоветовали лучшие места для съемок.

Несмотря на свою репутацию "самого узкого города", Яньцзинь может потерять этот титул в будущем, если Саудовская Аравия реализует проект футуристического линейного города "Линия". Пока же город остается уникальным примером того, как люди адаптируются к жизни в экстремальных условиях.

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