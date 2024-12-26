На грани катастрофы: в "самом узком городе мира" проживает 450 000 человек (видео)

Путешественник Дрю Бински отметил, что в городе дома либо стоят на сваях у берегов реки, либо встроены в отвесные склоны долины. Местные жители поделились с блогером, что практически каждый год они сталкиваются с наводнениями.

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Известный ютубер и путешественник Дрю Бински, посетивший все страны мира, недавно отправился в уезд Яньцзинь на юго-западе Китая, чтобы исследовать уникальный город, расположенный в узкой долине вдоль реки Хэн. Населенный пункт приобрел популярность в интернете благодаря своей необычной географии и считается "самым узким городом в мире". О своем путешествии он рассказал в одном из своих роликов на YouTube.

Идея посетить этот необычный район пришла к Дрю благодаря подруге Яне, которая ранее снимала там видео и делилась историями о местных жителях. Девушка не только показала город в своих материалах, но и сопровождала блогера в качестве гида и переводчика.

В своем недавнем видео Дрю отметил, что Яньцзинь сталкивается с постоянными угрозами наводнений и землетрясений. Здания города расположены либо на сваях у самой реки, либо врезаны в крутые склоны долины. Местные жители рассказали блогеру, что наводнения здесь происходят почти каждый год, особенно в июле и августе, что часто приводит к авариям и оползням. Несмотря на эти трудности, люди сохраняют спокойствие и говорят, что со временем "привыкают" к таким условиям.

Во время путешествия Дрю был тепло принят местными жителями. Один из них пригласил его на чай и показал свой дом, а затем повел по узкой тропе вдоль обрыва. Этот путь оказался экстремальным: в некоторых местах тропинка была настолько узкой, что Дрю приходилось наклоняться, чтобы пройти под свисающими скалами.

Люди сохраняют спокойствие и говорят, что со временем "привыкают" к таким условиям Фото: YouTube

Однако не обошлось и без приключений. Полиция остановила блогера, решив, что он использовал дрон без разрешения. Но, к удивлению Дрю, вместо штрафа полицейские просто посоветовали лучшие места для съемок.

Несмотря на свою репутацию "самого узкого города", Яньцзинь может потерять этот титул в будущем, если Саудовская Аравия реализует проект футуристического линейного города "Линия". Пока же город остается уникальным примером того, как люди адаптируются к жизни в экстремальных условиях.

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