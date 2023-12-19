Зеркальный город: новый мегаполис может стать "смертельной ловушкой" для миллиардов птиц

Эксперты предупреждают об опасности строительства The Line, архитекторы и инженеры которого обещали сохранить окружающую среду.

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Проект мегаполиса "Линия" (The Line) в Саудовской Аравии, в рамках которого на северо-западе страны будет возведено зеркальное сооружение длиной 100 миль (почти 161 км), может оказаться "смертельной ловушкой" для птиц. Об этом пишет Daily Star.

Эксперты предупреждают об возможной опасности.

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Миллиарды животных пострадают от последствий масштабного проекта стоимостью 1 триллион долларов, который создаст беспрецедентные условия для жизни, но станет "смертельной ловушкой" для птиц.

Эксперты предупреждают об опасности строительства The Line, архитекторы и инженеры которого обещали сохранить окружающую среду. Новая недвижимость может оказать постоянное воздействие на перелетных между Европой и Африкой птиц.

Защитники природы обеспокоены тем, как зеркальный город повлияет на животных в этом районе. Концепт-арт, созданный для демонстрации The Line, показывает длинную зеркальную конструкцию, а спутниковые снимки показывают, что строительство уже ведется, поскольку Саудовская Аравия планирует свою "цивилизационную революцию".

Проект создали в 2017 году Фото: YouTube

Однако профессор Уильям Сазерленд в интервью The Times предупредил, что "передовой город" может оказаться губительным для популяции животных в Саудовской Аравии.

"Птицы, залетающие в высокие окна, — это серьезная проблема, а это постройки высотой 500 метров, проходящие через всю Саудовскую Аравию, с ветряными мельницами на вершине. Кроме того, оно похоже на зеркало, поэтому его не видно. Поэтому, если они ничего не предпримут, существует серьезный риск того, что перелетным птицам будет нанесен большой ущерб", — сказал он.

Компания NEOM, отвечающая за принятие директивных решений по проекту The Line и его строительству, утверждает, что совместно с международными партнерами ведется работа по изучению особенностей миграции животных и птиц и оценке того, как их можно смягчить. Рекламные материалы проекта, созданного в 2017 году и впервые обнародованного принцем Мухаммедом бин Салманом в июле 2022 года, утверждают, что жители смогут иметь все повседневные нужды в пределах пяти минут ходьбы.

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