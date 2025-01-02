Вистачить щонайменше на 200 років: у надрах Землі виявлено величезне джерело чистої енергії

Учені з'ясували, що під поверхнею нашої планети ховаються трильйони тонн газоподібного водню, який є джерелом чистої енергії.

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Як показало дослідження, у надрах Землі ховається приблизно 6,2 трильйона тонн газоподібного водню, що більш ніж у 25 разів більше за запаси нафти, що залишилися під землею. Вчені виявили лише частину прихованих резервуарів цього джерела чистої енергії і поки точно не знають, де ховаються решта. Навіть невелика частина цього водню може забезпечити людство енергією приблизно на 200 років і таким чином можна відмовитися від використання викопного палива. Результати дослідження опубліковані в журналі Science Advances, пише Space.

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За словами вчених, вони були здивовані результатами дослідження, адже виявилося, що в надрах планети ховається набагато більше газоподібного водню, ніж передбачалося раніше.

Вважалося, що здебільшого водень не накопичується під поверхнею планети, а випаровується в атмосферу. Але тепер учені виявили резервуари з газоподібним воднем під землею на території Африки та Албанії, хоча це лише мала частина того, що насправді ховається в надрах Землі.

За допомогою різних даних вчені створили моделювання і дійшли висновку, що вони виявили лише 2% від усіх наявних запасів водню на поверхні Землі. За оцінками вчених це приблизно 124 мільярди тонн. Але всього в надрах Землі ховається приблизно 6,2 млрд тонн газоподібного водню, вважають учені. Але ще потрібно знайти інші резервуари з джерелом енергії, адже дослідники поки точно не знають, де вони знаходяться. Навіть виявленої кількості водню вистачить для того, щоб забезпечити людство чистою енергією щонайменше на 200 років і відмовитися від використання викопного палива.

Як показує дослідження, енергія, яку можна отримати при використанні цього водню, щонайменше у 2 рази більша за енергію, отриману від використання всіх відомих запасів природного газу на Землі.

Під поверхнею нашої планети водень утворюється внаслідок хімічних реакцій у гірських породах. Найпростішою такою реакцією є поділ води на водень і кисень. За словами вчених, насправді існує ще багато інших способів створення газоподібного водню в надрах Землі.

Як показує дослідження, більша частина запасів водню на нашій планеті розташована занадто глибоко, а тому економічно невигідно його видобувати. Проте частина водню, що залишилася, знаходиться там, де видобуток буде виправданий, що допоможе скоріше відмовитися від використання традиційного викопного палива для отримання енергії.

Вчені вважають, що попит на водень як джерело чистої енергії значно зросте в найближчі десятиліття. Уже до середини XXI століття водень забезпечуватиме приблизно третину енергетичних потреб у деяких секторах економіки, вважають автори дослідження.

Головна перевага газоподібного водню полягає в тому, що його можна добувати тоді, коли він необхідний, адже він завжди зберігається в надрах Землі. При цьому процес отримання енергії з водню не потребує надто великих витрат.

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