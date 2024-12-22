Всесвіт не такий, як ми думаємо: фізики зруйнували теорію загадкової сили космосу

Учені вважають, що таємнича темна енергія насправді не існує, а Всесвіт розширюється нерівномірно.

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Темна енергія є однією з найбільших загадок Всесвіту. Вчені вважають, що ця загадкова сила прискорює розширення Всесвіту. Але нове дослідження, опубліковане в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters, руйнує цю давню теорію, пише Interesting Engineering.

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Багато десятиліть фізики вважали, що Всесвіт розширюється однаково в усіх напрямках. Щоб пояснити фізику прискореного розширення космосу було введено поняття темної енергії, яка є не до кінця зрозумілою силою.

Тепер же фізики, які провели спостереження за космосом, виявили нерівномірне розширення Всесвіту. Таким чином учені вважають, що темна енергія не потрібна для того, щоб пояснити прискорене збільшення космосу. За словами фізиків, темна енергія є помилковим визначенням змін кінетичної енергії розширення, яка не є однорідною в нашому Всесвіті.

Науковці дійшли висновку, що стандартна космологічна модель, яка описує еволюцію Всесвіту з часом, відома як модель Лямбда-CDM, не є повністю правильною, адже вона враховує наявність темної енергії.

Темна енергія вважається слабкою антигравітаційною силою, яка діє незалежно від матерії. Темна енергія має існувати, адже вимірювання відстаней до далеких галактик показують, що вони розташовані далі, ніж мають бути, і це пояснюється прискореним розширенням космосу.

Фізики вважають, що відмінності в тому, як змінюється світло від далеких об'єктів, не є результатом прискореного розширення Всесвіту, а наслідком того, як вчені визначають час і відстань.

Багато десятиліть фізики вважали, що Всесвіт розширюється однаково в усіх напрямках. Щоб пояснити фізику прискореного розширення космосу було введено поняття темної енергії, яка є не до кінця зрозумілою силою Фото: space.com

Автори дослідження кажуть, що гравітація уповільнює час. Це означає, що час у величезних порожнечах, відомих як войди (регіони з більш низькою щільністю матерії) йде швидше, ніж у галактиках, де щільність матерії вища.

Відповідно в пустотах проходить більше часу, що дозволяє космосу більше розширюватися. Це створює враження прискореного розширення Всесвіту, хоча, як вважають фізики, темна енергія тут ні до чого. Автори дослідження дійшли висновку, що в нашій галактиці час іде приблизно на 35% повільніше, ніж усередині величезних войдів.

Водночас нещодавні спостереження за космосом показали, що поточна швидкість розширення Всесвіту може бути не такою швидкою, як вважалося раніше. Ці відкриття показують невідповідність зі стандартною космологічною моделлю. Ці невідповідності говорять про те, що спрощене рівняння Фрідмана передбачає рівномірне розширення космосу, але реальний Всесвіт набагато складніший, а тому відбувається нерівномірне розширення.

Висновки фізиків ще потребують подальшого підтвердження, але вчені вірять, що найближчими роками його буде отримано. Якщо це станеться, то загадка темної енергії буде вирішена, адже цієї сили просто не існує. Можливо, висновки фізиків виявляться хибними, але тоді це ще більше посилить загадку темної енергії.

Фокус уже писав про те, що майбутня версія Сонця — це ключ до невідомої фізики і розуміння темної матерії. Розуміння структури білих карликів має найважливіше значення для розуміння того, з чого складається темна матерія. Це загадкова форма матерії, яку. Ще ніколи не бачили безпосередньо.

Також Фокус писав про те, яку геометричну форму має наш Всесвіт. Відповідь може здивувати, але вчені схиляються до того, що Всесвіт саме такий.