Вселенная не такая, как мы думаем: физики разрушили теорию загадочной силы космоса

Ученые считают, что таинственная темная энергия на самом деле не существует, а Вселенная расширяется неравномерно.

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Темная энергия является одной из самых больших загадок Вселенной. Ученые считают, что эта загадочная сила ускоряет расширение Вселенной. Но новое исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters, разрушает эту давнюю теорию, пишет Interesting Engineering.

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Много десятилетий физики считали, что Вселенная расширяется одинаково во всех направлениях. Чтобы объяснить физику ускоренного расширения космоса было введено понятие темной энергии, которая является не до конца понятной силой.

Теперь же физики, которые провели наблюдения за космосом, обнаружили неравномерное расширение Вселенной. Таким образом ученые считают, что темная энергия не нужна для того, чтобы объяснить ускоренное увеличение космоса. По словам физиков, темная энергия является ошибочным определением изменений кинетической энергии расширения, которая не является однородной в нашей Вселенной.

Ученые пришли к выводу, что стандартная космологическая модель, которая описывает эволюцию Вселенной со временем, известная как модель Лямбда-CDM, не является полностью верной, ведь она учитывает наличие темной энергии.

Темная энергия считается слабой антигравитационной силой, которая действует независимо от материи. Темная энергия должна существовать, ведь измерения расстояний до далеких галактик показывают, что они находятся дальше, чем должны быть, и это объясняется ускоренным расширением космоса.

Физики считают, что различия в том, как изменяется свет от далеких объектов, не являются результатом ускоренного расширения Вселенной, а следствием того, как ученые определяют время и расстояние.

Много десятилетий физики считали, что Вселенная расширяется одинаково во всех направлениях. Чтобы объяснить физику ускоренного расширения космоса было введено понятие темной энергии, которая является не до конца понятной силой Фото: space.com

Авторы исследования говорят, что гравитация замедляет время. Это значит, что время в огромных пустотах, известных как войды (регионы с более низкой плотностью материи) идет быстрее, чем в галактиках, где плотность материи выше.

Соответственно в пустотах проходит больше времени, что позволяет космосу больше расширяться. Это создает впечатление ускоренного расширения Вселенной, хотя, как считают, физики, темная энергия здесь не при чем. Авторы исследования пришли к выводу, что в нашей галактике время идет примерно на 35% медленнее, чем внутри огромных войдов.

В то же время недавние наблюдения за космосом показали, что текущая скорость расширения Вселенной может быть не такой быстрой, как считалось ранее. Эти открытия показывают несоответствие со стандартной космологической моделью. Эти несоответствия говорят о том, что упрощенное уравнение Фридмана предполагает равномерное расширение космоса, но реальная Вселенная гораздо сложнее, а потому происходит неравномерное расширение.

Выводы физиков еще требуют дальнейшего подтверждения, но ученые верят, что в ближайшие годы оно будет получено. Если это произойдет, то загадка темной энергии будет решена, ведь этой силы просто не существует. Возможно, выводы физиков окажутся неверными, но тогда это еще больше усугубит загадку темной энергии.

Фокус уже писал о том, что будущая версия Солнца – это ключ к неизвестной физике и пониманию темной материи. Понимание структуры белых карликов имеет важнейшее значение для понимания того, из чего состоит темная материя. Это загадочная форма материи, которую. Еще никогда не видели напрямую.

Также Фокус писал о том, какую геометрическую форму имеет наша Вселенная. Ответ может удивить, но ученые склоняются к тому, что Вселенная именно такая.