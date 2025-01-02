Екстремальне світло: астронавти зіткнуться з великою проблемою на південному полюсі Місяця

Учені з NASA з'ясували, що екстремальне освітлення в місці майбутньої посадки астронавтів на Місяць може загрожувати їхній безпеці, тому необхідне вирішення цієї проблеми.

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Програма NASA "Артеміда" спрямована на встановлення довгострокової присутності людей на Місяці. Перша з 1972 року висадка людини на Місяць запланована на 2027 рік, і місце посадки вибрано не випадково. Південний полюс Місяця добре видно із Землі, він постійно освітлений світлом Сонця і там багато водяного льоду. І водночас там існує екстремальне середовище освітлення, яке може загрожувати безпеці астронавтів і знизити ефективність їхньої роботи, пише Earth.

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На південному полюсі Місяця Сонце ніколи не піднімається вище кількох градусів над горизонтом. Така геометрія створює глибокі контрасти між яскравим світлом і глибокою тінню. У минулому астронавти не стикалися з такою проблемою, але тепер вона потребує вирішення для забезпечення довгострокового перебування людини на Місяці.

Проблема в тому, що очі людини, хоча й добре адаптуються до середовища освітлення, не можуть добре бачити за яскравого світла і не можуть швидко адаптуватися до частих переходів від яскравого до темного світла і навпаки.

Астронавти на Місяці повинні витримувати триваліший вплив сонячного світла, а також покладатимуться на штучне освітлення в місцях, куди світло Сонця ніколи не потрапляє. Ці умови вимагають більш комплексного підходу для забезпечення ефективного зору, а не покладатися тільки на шолом скафандра. Ефективніший зір потрібен для виконання низки завдань, включно з переміщенням поверхнею, збиранням зразків і керуванням місяцеходами.

Нещодавнє дослідження наявних технологій, яке провели вчені з NASA, засвідчило, що поліпшення зору астронавтів у яскравих або тьмяних умовах на Місяці потребують нових технологій.

Потрібно узгодити конструкцію шоломів скафандра і систем освітлення таким чином, щоб допомогти астронавтам адаптуватися між темним і світлим середовищем освітлення, уникаючи при цьому пошкодження очей.

Це повинно дозволити астронавтам під час роботи при яскравому сонячному світлі, в тіні або при переході між дуже яскравим освітленням і темрявою, чітко бачити навколишнє середовище. Це допоможе уникнути небезпек і зробить роботу астронавтів ефективнішою.

Учені з NASA дійшли висновку, що необхідно розробити нові системи функціональної підтримки зору для астронавтів. Це вимагатиме, щоб конструкції шолома, а також налаштування освітлення працювали разом як одна комплексна система.

Фокус уже писав про те, чому NASA перенесло дату запуску перших у XXI столітті астронавтів на Місяць. Раніше планувалося, що цей політ відбудеться у 2026 році.

Також Фокус писав про те, що нові дані про загадкову силу Всесвіту змінюють розуміння космосу. Протягом кількох десятиліть темну енергію вважали космологічною постійною, але нові дані показують, що ця загадкова сила не така, як вважалося.