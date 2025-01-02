"Падаючі зірки": коли можна побачити перший метеорний потік 2025 року

Перший метеорний потік 2025 року називається Квадрантиди і його пік настане зовсім скоро.

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Світло Місяця не повинно завадити побачити перший метеорний потік у 2025 році під назвою Квадрантиди. Очікується, що під час піку активності цього потоку в нічному небі можна буде побачити до 120 метеорів, що згорають в атмосфері, за годину, і виглядатимуть як вогняні кулі з яскравими смугами світла позаду, пише Phys.

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Як відомо, Земля щороку пролітає через різні метеорні потоки, які є здебільшого уламками комет, що розтанули під час зближення із Сонцем. Але деякі метеорні потоки, також відомі як "падаючі зірки", є уламками астероїдів.

Метеорний потік Квадрантиди якраз належить до другої групи таких астрономічних явищ. Вважається, що цей потік виник завдяки появі уламків астероїда 2003 EH1.

Більшість метеорних потоків отримали свої назви на честь сузір'їв, з яких, під час спостереження із Землі, здається вони прибувають в атмосферу нашої планети. Хоча насправді вони обертаються навколо Сонця і просто місце їхньої появи в нічному небі можна пов'язати з розташуванням тих чи інших сузір'їв. Хоча здається, що Квадрантиди прибувають із сузір'я Волопаса, названі вони були на честь сузір'я Стінного Квадранта, яке вже не існує.

Цікаво, що Квадрантиди можна побачити тільки жителям Північної півкулі Землі. Через цей метеорний потік Земля пролітає в період між 28 грудня і 16 січня щороку. Цього року пік активності метеорного потоку Квадрантиди, коли згорають в атмосфері метеори, їх буде особливо добре видно, настане незабаром після заходу Сонця в п'ятницю, 3 січня. Спостерігати за Квадрантидами можна до світанку.

З огляду на те, що Місяць не буде дуже яскравим, передбачається, що в темному небі можна добре розрізнити падаючі метеори. Під час піку активності потоку Квадрантиди можна буде побачити до 120 згораючих метеорів на годину. Уламки астероїда під час зіткнення з повітрям нагріваються і перетворюються на яскраві вогняні кулі та згорають. Іноді поруч із вогняними кулями можна побачити яскраву довгу смугу світла. Але у метеорів потоку Квадрантіди рідко бувають довгі про дуже яскраві світлові "хвости".

Вчені вважають, що Квадрантиди найкраще спостерігати не після заходу Сонця, а перед світанком.

Наступний метеорний потік, Ліриди, досягне піку в середині квітня цього року.

Як уже писав Фокус, астронавти зіткнуться з великою проблемою на південному полюсі Місяця. Вчені з NASA з'ясували, що екстремальне освітлення в місці майбутньої посадки астронавтів на Місяць може загрожувати їхній безпеці, тому необхідне вирішення цієї проблеми.

Також Фокус писав про те, що астрономи з'ясували, що таємнича темна енергія не є постійною, а змінюється з плином часу. Таким чином це суперечить стандартній космологічній моделі Всесвіту.

Ще Фокус писав про те, що астрономи виявили джерело дуже яскравого і високоенергетичного випромінювання, яке надходить із глибокого космосу. Автори дослідження вважають, що це незвичайне випромінювання випускають зірки з найсильнішим магнітним полем у Всесвіті.