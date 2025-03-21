Знайдено новий спосіб отримання електроенергії: фізики використали енергію обертання Землі (фото)

Три фізики запропонували можливість отримання електроенергії абсолютно новим способом — про що йдеться.

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Команда фізиків з Принстонського університету, Лабораторії реактивного руху CIT і Spectral Sensor Solutions запропонували абсолютно нову і несподівану можливість отримання електроенергії. Фізики пропонують використовувати обертання нашої планети, пише PHYS.org.

У своєму новому дослідженні вчені Крістофер Чіба, Кевін Хенд і Томас Чіба перевірили теорію про те, що електрика може бути отримана за допомогою обертання Землі за допомогою спеціального пристрою, який взаємодіє з магнітним полем Землі.

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Вченим знадобилося 10 років для вивчення ідеї про те, що електроенергію можна отримати з використанням обертання планети та її магнітного поля. Зазначимо, що вперше ідея була озвучена фізиками ще 2016 року і була зустрінута критикою. Експерти поставилися скептично до ідеї вчених, оскільки попередні теорії припускали, що це просто неможливо. Одним із головних аргументів було те, що будь-яку напругу, створювану таким пристроєм, буде скасовано, оскільки електрони перебудовуються під час генерації електричного поля.

У новій роботі вчені зацікавилися: що станеться, якщо запобігти цьому скасуванню. Команда побудувала спеціальний пристрій, що складався з циліндра з марганцево-цинкового фериту, слабкого провідника, який слугував магнітним екраном. Далі циліндр зорієнтували в напрямку північ-південь під кутом 57° — це зробило його перпендикулярним як обертальному руху нашої планети, так і земному магнітному полю.

Експериментальна конфігурація Фото: Physical Review Research

На наступному етапі вчені розмістили електроди на одному кінці циліндра, що дало змогу вимірювати напругу. Потім команда вимкнула світло, щоб запобігти фотоелектричним ефектам. Результати показали, що на циліндрі було згенеровано 18 мікровольтів електрики, які вчені не змогли приписати жодному іншому джерелу. У результаті команда дійшла висновку, що результат був пов'язаний ні з чим іншим, як з енергією обертання Землі.

Автори дослідження зазначають, що у своїй роботі врахували напругу, спричинену різницею температур між кінцями циліндра, а також зазначили, що така напруга не вимірювалася, коли вони змінювали його кут або використовували контрольні циліндри.

Команда визнає, що результати їхньої роботи мають бути додатково перевірені додатковими дослідженнями з тим самим типом експерименту, але за інших сценаріїв. Це дасть змогу переконатися, що під час експериментів не було інших неврахованих джерел. Дослідники зазначають, що якщо їхні висновки виявляться правильними, немає жодних причин, через які кількість виробленої енергії не може бути збільшена до корисного рівня.

Раніше Фокус писав про те, що вчені навчилися добувати дешеву електроенергію зі звичайного снігу.