Найден новый способ получения электроэнергии: физики использовали энергию вращения Земли (фото)

Три физика предложили возможность получения электроэнергии совершенно новым способом — о чем речь.

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Команда физиков из Принстонского университета, Лаборатории реактивного движения CIT и Spectral Sensor Solutions предложили совершенно новую и неожиданную возможность получения электроэнергии. Физики предлагают использовать вращение нашей планеты, пишет PHYS.org.

В своем новом исследовании ученые Кристофер Чиба, Кевин Хэнд и Томас Чиба проверили теорию о том, что электричество может быть получено с помощью вращения Земли с помощью специального устройства, взаимодействующего с магнитным полем Земли.

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Ученым потребовалось 10 лет для изучения идеи о том, что электроэнергию можно получить с использованием вращения планеты и ее магнитного поля. Отметим, что впервые идея была озвучена физиками еще в 2016 году и была встречена критикой. Эксперты отнеслись скептически к идее ученых, поскольку предыдущие теории предполагали, что это попросту невозможно. Одним из главных аргументов было то, что любое напряжение, создаваемое таким устройством, будет отменено, поскольку электроны перестраиваются во время генерации электрического поля.

В новой работе ученые задались вопросом: что произойдет, если предотвратить эту отмену. Команда построила специальное устройство, состоящее из цилиндра из марганцево-цинкового феррита, слабого проводника, который служил магнитным экраном. Далее цилиндр сориентировали в направлении север-юг под углом 57° — это сделало его перпендикулярным как вращательному движению нашей планеты, так и земному магнитному полю.

Экспериментальная конфигурация Фото: Physical Review Research

На следующем этапе ученые разместили электроды на одном конце цилиндра, что позволило измерять напряжение. Затем команда выключила свет, чтобы предотвратить фотоэлектрические эффекты. Результаты показали, что на цилиндре было сгенерировано 18 микровольт электричества, которые ученые не смогли приписать никакому другому источнику. В результате команда пришла к выводу, что результат был связан ни с чем иным, как с энергией вращения Земли.

Авторы исследования отмечают, что в своей работе учли напряжение, вызванное разницей температур между концами цилиндра, а также отметили, что такое напряжение не измерялось, когда они изменяли его угол или использовали контрольные цилиндры.

Команда признает, что результаты их работы должны быть дополнительно проверены дополнительными исследованиями с тем же типом эксперимента, но при других сценариях. Это позволит убедиться, что во время экспериментов не было других неучтенных источников. Исследователи отмечают, что если их выводы окажутся верными, нет никаких причин, по которым количество произведенной энергии не может быть увеличено до полезного уровня.

Ранее Фокус писал о том, что ученые научились добывать дешевую электроэнергию из обычного снега.