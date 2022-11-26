Ученые научились добывать дешевую электроэнергию из обычного снега: в чем секрет

Новую технологию считают более выгодной, чем ветровые и солнечные электростанции. Ею смогут пользоваться как предприятия, так частные дома.

Related video

В декабре 2022 года в японском городе Аомори начнут испытывать новую технологию, позволяющую добывать электричество из обычного снега. Об этом изобретении стало известно агентству Nikkei Asia.

Доцент Токийского университета электрокоммуникаций Кодзи Эноки придумал инновационную систему, генерирующую электричество за счет разницы температур. В холодном снегу размещается труба для теплопередачи, а с другой стороны оборудование собирает воздух, нагретый солнцем. В результате в хладагенте образуется конвекционный поток, который вращает турбину и генерирует электроэнергию.

Стартап Forte в сотрудничестве с Токийским университетом электрокоммуникаций будут испытывать технологию с декабря по март 2023 года. Исследователи будут сбрасывать снег, собранный техникой на улицах города, в закрытый школьный бассейн. По подсчетам ученых, установка сможет вырабатывать электричество с той же эффективностью, что и современные солнечные электростанции. В ходе испытаний инженеры планируют разработать оборудование, адаптированное для разных предприятий и домохозяйств.

"Мы сделаем так, чтобы небольшие клиенты могли пользоваться системой, точно так же, как солнечными батареями", — отметил президент Forte Джун Касаи.

Еще одним преимуществом технологии считают очень низкие затраты. Японская компания готовится выпустить похожую систему, которая вырабатывает электроэнергию, используя разницу температур между водой на поверхности и в глубине океана. К 2025 году она рассчитывает получать электроэнергию по цене всего 20 иен или 14 центов США за киловатт-час, что намного дешевле даже энергии, вырабатываемой ветровыми электростанциями.

Температура между снегом и воздухом отличается сильнее, поэтому производство электроэнергии должно быть дешевле. Кодзи Эноки и его команда предлагают также использовать горячие источники для еще большей разницы. Они обратили внимание, что на северо-востоке Японии расположено множество куротов с такими источниками, при этом так выпадает довольно много снега.

Гостиницы с горячими источниками могут рекламировать себя, говоря, что их домики питаются от накопления снега. Гостиницы могут привлечь новый спрос, например, на тематические семинары по сокращению выбросов углерода.

"Мы надеемся, что это приведет к появлению новых предприятий", — сказал представитель нового бюро поддержки бизнеса в Аомори.

Ранее британские ученые создали необычный генератор энергии из водорослей. Устройство размером с пальчиковую батарейку содержит растения вида Synechocystis, которые производят электричество в процессе фотосинтеза. Энергии хватает, чтобы целый год автономно питать электронику.

Недавно специалисты из Университета Алабамы сделали электрогенератор из обычного скотча, пластика и куска металла. Опытный прототип обеспечил мощность 169,6 Вт на 1 квадратный метр.