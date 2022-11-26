Учені навчилися видобувати дешеву електроенергію зі звичайного снігу: в чому секрет

Нову технологію вважають вигіднішою, ніж вітрові та сонячні електростанції. Нею зможуть користуватися як підприємства, так і приватні будинки.

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У грудні 2022 року в японському місті Аоморі почнуть випробовувати нову технологію, що дозволяє видобувати електрику зі звичайного снігу. Про цей винахід стало відомо агентству Nikkei Asia.

Доцент Токійського університету електрокомунікацій Кодзі Енокі вигадав інноваційну систему, що генерує електрику за рахунок різниці температур. У холодному снігу розміщується труба для теплопередавання, а з іншого боку обладнання збирає повітря, нагріте сонцем. Унаслідок в холодоагенті утворюється конвекційний потік, який обертає турбіну та генерує електроенергію.

Стартап Forte у співпраці з Токійським університетом електрокомунікацій випробовуватимуть технологію з грудня до березня 2023 року. Дослідники скидатимуть сніг, зібраний технікою на вулицях міста, до закритого шкільного басейну. За підрахунками вчених, установка зможе виробляти електрику з такою самою ефективністю, як і сучасні сонячні електростанції. У процесі випробувань інженери планують розробити обладнання, адаптоване до різних підприємств і домогосподарств.

"Ми зробимо так, щоб невеликі клієнти могли користуватися системою, так само, як сонячними батареями", — зазначив президент Forte Джун Касаї.

Ще однією перевагою технології вважають дуже низькі витрати. Японська компанія готується випустити схожу систему, яка виробляє електроенергію, використовуючи різницю температур між водою на поверхні й у глибині океану. До 2025 року вона розраховує отримувати електроенергію за ціною усього 20 єн або 14 центів США за кіловат-годину, що набагато дешевше навіть за енергію, що виробляється вітровими електростанціями.

Температура між снігом і повітрям відрізняється сильніше, тому виробництво електроенергії має бути дешевшим. Кодзі Енокі та його команда пропонують також використовувати гарячі джерела для ще більшої різниці. Вони звернули увагу, що на північному сході Японії розташовано безліч куротів із такими джерелами, при цьому там випадає чимало снігу.

Готелі з гарячими джерелами можуть рекламувати себе, говорячи, що їхні будиночки живляться від накопичення снігу. Готелі можуть залучити новий попит, наприклад на тематичні семінари зі скорочення викидів вуглецю.

"Ми сподіваємося, що це призведе до появи нових підприємств", — сказав представник нового бюро підтримки бізнесу в Аоморі.

Раніше британські вчені створили незвичайний генератор енергії з водоростей. Пристрій розміром із пальчикову батарейку містить рослини виду Synechocystis, які виробляють електрику в процесі фотосинтезу. Енергії вистачає, щоб цілий рік автономно живити електроніку.

Нещодавно фахівці з Університету Алабами зробили електрогенератор зі звичайного скотчу, пластику та шматка металу. Досвідчений прототип забезпечив потужність 169,6 Вт на 1 кв.